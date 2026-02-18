Tula Rodríguez compartió un video en su cuenta de TikTok en el que se muestra molesta con su amiga Pilar Arana, luego de haberle dejado momentáneamente su casa de playa para que cuidara a su hija, Valentina Carmona. La conductora explicó en el clip que se encontraba en Lima trabajando en las grabaciones de la novela de América TV, ‘Los otros Concha’.

Sin embargo, al regresar, la exvedette encontró su residencia totalmente desordenada y sucia. “¿Por qué mi cuarto está así?”, expresó en shock Tula, quien no dudó en recriminarle a Pilar Arana, con quien fue vinculada sentimentalmente tiempo atrás.

Tula Rodríguez culpa a Pilar Arana por el mal estado de su casa de playa

Tula Rodríguez mostró cómo encontró su casa de playa tras ausentarse solo unos días para viajar a Lima por motivos de trabajo. Al ver su residencia sucia, descuidada y desordenada, la exvedette no ocultó su molestia con su amiga Pilar Arana, a quien se la había encargado.

"Amiga, ¿qué es este pan podrido? Mira, todo hecho acá una porquería", dijo en un inicio la exvedette al notar que la comida se estaba descomponiendo. Luego, al abrir la refrigeradora, se quejó al encontrar botellas de alcohol y recipientes con ají. “No jod.., Pilar”, arremetió.

La molestia aumentó cuando revisó la sala y su habitación, que estaban totalmente desordenadas. “Pilar, no te pases, que este desorden, ¿por qué mi habitación está así?”, reclamó. Finalmente, al no soportar el estado de su casa, Tula decidió regresarse a Lima con su hija Valentina Carmona: "Vale, nos vamos a Lima porque tú no te puedes quedar con la tía... La tía no hace nada, es un peligro", sentenció.

Tula Rodríguez habla sobre los rumores de romance con Pilar Arana

Tula Rodríguez aprovechó las cámaras de ‘América Espectáculos’ para dejar en claro que no existe una relación sentimental con Pilar Arana, como muchos usuarios especulan en las redes sociales. “No tengo nada en contra de nada, pero soy heterosexual y ella también. Y ella goza la papeleta más que yo. Ella es prácticamente parte de mi familia", sostuvo la exvedette.

Además, compartió la manera en que ambas se conocieron. "Nos conocimos porque nuestras hijas estudian en el mismo colegio", expresó Tula, quien tiene proyectos de podcast al lado de Pilar.