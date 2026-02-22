El cantante Alejandro Sanz se presentará en Lima el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero. | Foto: composición LR / Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

El cantante Alejandro Sanz se presentará en Lima el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero. | Foto: composición LR / Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

Alejandro Sanz ya está en Lima y su llegada ha desatado la euforia de cientos de seguidores que lo esperaban con entusiasmo. A pocos días de los dos conciertos programados en el Estadio Nacional, el cantante español de 57 años fue recibido por una comitiva de fanáticos que celebró su regreso al país este domingo 22 de febrero de 2026, tres años después de su último show en la capital.

El intérprete de 'Corazón partío', una de las voces más emblemáticas de la balada en español, ofrecerá dos presentaciones a casa llena como parte de su gira mundial '¿Y ahora qué?'. Tras arribar desde Ecuador, Sanz no dudó en agradecer la cálida bienvenida, firmar autógrafos y saludar a sus seguidores, quienes se preparan para corear tanto sus clásicos del romanticismo como los temas de su más reciente álbum, que da nombre al tour.

Alejandro Sanz desata euforia en Lima

Siguiendo la tendencia de artistas como Dua Lipa y Cristian Castro, Alejandro Sanz llegó a Lima con varios días de anticipación a los dos esperados conciertos que ofrecerá en el Estadio Nacional. Su arribo temprano abre la posibilidad de que el cantante explore algunos puntos turísticos de la capital o participe en actividades privadas, aunque su agenda oficial aún no ha sido revelada.

Con más de tres décadas de trayectoria desde su debut en 1991 con el álbum 'Viviendo Deprisa', el ícono de la balada fue recibido por decenas de admiradores en las afueras del hotel JW Marriott, en Miraflores. Entre ellos se encontraban clubes de fans que crecieron con su música y que, con gran entusiasmo, aguardaron desde la noche anterior para darle la bienvenida.

El cantante Alejandro Sanz llegó a Lima este domingo 22 de febrero. Foto: composición LR / Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

Entradas agotadas para las dos fechas de Alejandro Sanz en Lima 2026

La expectativa por la presencia de Alejandro Sanz en Lima se refleja también en el sold out de sus presentaciones. Las entradas para la primera fecha de su tour '¿Y ahora qué?' en Perú se agotaron en cuestión de horas el mismo 16 de septiembre, día en que se habilitó la venta en la web de Teleticket. Ante la impresionante demanda, se anunció un segundo concierto que igualmente figura con tickets agotados.

De esta manera, los shows del cantautor español se celebrarán el miércoles 25 y jueves 26 de febrero en el Estadio Nacional, ambos con capacidad completa. La respuesta del público confirma la vigencia de Sanz como uno de los artistas más queridos en el país y anticipa dos noches de intensa emoción.

Los asistentes podrán disfrutar de clásicos como 'Amiga mía' y 'El alma al aire', además de los temas de su más reciente álbum de 2025. Entre ellos destacan 'Palmeras en el jardín' y 'Bésame', canción que lo reúne nuevamente con Shakira, dos décadas después de colaboraciones icónicas como 'Te lo agradezco, pero no' (2006) y 'La tortura' (2005). El repertorio promete un recorrido por la historia musical de Sanz y un reencuentro inolvidable con sus seguidores peruanos.