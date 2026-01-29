Gabriel Meneses confirmó su relación con Sirena Ortiz pocos días después de que ambos fueran expuestos en 'Esto es guerra', el reality de América Televisión en el que él participa actualmente. Tras esta revelación, Tula Rodríguez —quien es cercana a la actriz e interpreta a su madre en la serie 'Los otros Concha'— decidió difundir un video inédito de la pareja, material que había adelantado tener en su poder y que estaba dispuesta a publicar en caso de que los jóvenes negaran su romance.

Esta nueva historia de amor ha sorprendido a la farándula nacional. Aunque al inicio hubo misterio en torno a la relación, el también actor de 'Al fondo hay sitio' confesó en una entrevista reciente que son enamorados y que se encuentran saliendo desde finales del año pasado, aunque los dos hubieran preferido mantener su vínculo lejos de la exposición mediática.

TE RECOMENDAMOS ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tula Rodríguez revela el tan anunciado video de Gabriel Meneses y Sirena Ortiz

La relación entre Gabriel Meneses y Sirena Ortiz, de 23 y 30 años, respectivamente, comenzó a generar comentarios luego de que un video privado del chico reality en Instagram llegara a manos de la producción de 'Esto es guerra', que no dudó en difundirlo en televisión. En ese momento, ninguno de los dos confirmó ni desmintió el romance, lo que motivó a Tula Rodríguez a anunciar con entusiasmo que tenía una grabación que lo comprobaba. "Si ella te lo niega, yo muestro el video", advirtió en una entrevista para 'EEG'.

Finalmente, el 28 de enero, la presentadora cumplió su palabra y reveló el clip en el que se aprecia el instante exacto en que descubrió la relación durante el concierto que Bad Bunny realizó en el Estadio Nacional el 17 de este mes. En el material, titulado 'Así me enteré que tenía nuevo yerno', la figura de la farándula nacional les increpa entre bromas luego de verlos muy cariñosos: "Oye, ¿qué hacen, cara**? Ya me hicieron suegra y yo ni enterada". Meneses responde con complicidad "Qué linda mi suegra" y se acerca a la cámara para dar un beso, mientras Sirena intenta ocultar su rostro.

Gabriel Meneses confiesa que un amigo expuso su relación con Sirena Ortiz

En la entrevista en la que oficializó su relación con Sirena Ortiz, Gabriel Meneses reveló que alguien a quien consideraba su amigo traicionó su confianza al difundir sin autorización el primer video de su beso, material que él había compartido únicamente en la lista de 'mejores amigos' de Instagram y que terminó desatando los rumores sobre su romance.

"Cuando vi el video no nos gustó, la llamé para ver si estaba bien. No me gustó que lo hayan sacado de 'mejores amigos', algo privado. Uno nunca espera eso de un amigo, fue bien incómodo ver las imágenes. En la vida hay mucha envidia, queríamos cuidar esto desde el principio. Sí me sentí traicionado, los dos lo tomamos como una falta de respeto; hay códigos y parece que esa persona no los conoce", manifestó con seriedad.