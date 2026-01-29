HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Tula Rodríguez revela video del momento exacto en que descubrió el romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "Ya me hicieron suegra"

Gabriel Meneses confirmó su romance con Sirena Ortiz. Ahora, Tula Rodríguez finalmente terminó con el misterio y publicó el tan anunciado video de la pareja, cuando los descubrió en concierto de Bad Bunny.

Tula Rodríguez es cercana a Sirena Ortiz, quien es enamorada de Gabriel Meneses.
Tula Rodríguez es cercana a Sirena Ortiz, quien es enamorada de Gabriel Meneses. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

Gabriel Meneses confirmó su relación con Sirena Ortiz pocos días después de que ambos fueran expuestos en 'Esto es guerra', el reality de América Televisión en el que él participa actualmente. Tras esta revelación, Tula Rodríguez —quien es cercana a la actriz e interpreta a su madre en la serie 'Los otros Concha'— decidió difundir un video inédito de la pareja, material que había adelantado tener en su poder y que estaba dispuesta a publicar en caso de que los jóvenes negaran su romance.

Esta nueva historia de amor ha sorprendido a la farándula nacional. Aunque al inicio hubo misterio en torno a la relación, el también actor de 'Al fondo hay sitio' confesó en una entrevista reciente que son enamorados y que se encuentran saliendo desde finales del año pasado, aunque los dos hubieran preferido mantener su vínculo lejos de la exposición mediática.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman romance con tierno beso y Johanna San Miguel revela si la actriz será parte de 'EEG'

lr.pe

Tula Rodríguez revela el tan anunciado video de Gabriel Meneses y Sirena Ortiz

La relación entre Gabriel Meneses y Sirena Ortiz, de 23 y 30 años, respectivamente, comenzó a generar comentarios luego de que un video privado del chico reality en Instagram llegara a manos de la producción de 'Esto es guerra', que no dudó en difundirlo en televisión. En ese momento, ninguno de los dos confirmó ni desmintió el romance, lo que motivó a Tula Rodríguez a anunciar con entusiasmo que tenía una grabación que lo comprobaba. "Si ella te lo niega, yo muestro el video", advirtió en una entrevista para 'EEG'.

Finalmente, el 28 de enero, la presentadora cumplió su palabra y reveló el clip en el que se aprecia el instante exacto en que descubrió la relación durante el concierto que Bad Bunny realizó en el Estadio Nacional el 17 de este mes. En el material, titulado 'Así me enteré que tenía nuevo yerno', la figura de la farándula nacional les increpa entre bromas luego de verlos muy cariñosos: "Oye, ¿qué hacen, cara**? Ya me hicieron suegra y yo ni enterada". Meneses responde con complicidad "Qué linda mi suegra" y se acerca a la cámara para dar un beso, mientras Sirena intenta ocultar su rostro.

PUEDES VER: Tula Rodríguez asegura tener un video que confirmaría romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: '¿Quieres primicia?'

lr.pe

Gabriel Meneses confiesa que un amigo expuso su relación con Sirena Ortiz

En la entrevista en la que oficializó su relación con Sirena Ortiz, Gabriel Meneses reveló que alguien a quien consideraba su amigo traicionó su confianza al difundir sin autorización el primer video de su beso, material que él había compartido únicamente en la lista de 'mejores amigos' de Instagram y que terminó desatando los rumores sobre su romance.

"Cuando vi el video no nos gustó, la llamé para ver si estaba bien. No me gustó que lo hayan sacado de 'mejores amigos', algo privado. Uno nunca espera eso de un amigo, fue bien incómodo ver las imágenes. En la vida hay mucha envidia, queríamos cuidar esto desde el principio. Sí me sentí traicionado, los dos lo tomamos como una falta de respeto; hay códigos y parece que esa persona no los conoce", manifestó con seriedad.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán tras polémica: "A César lo del César"

Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán tras polémica: "A César lo del César"

LEER MÁS
Tula Rodríguez enfurece contra páginas que inventaron su fallecimiento: “Hay que tener el cerebro torcido”

Tula Rodríguez enfurece contra páginas que inventaron su fallecimiento: “Hay que tener el cerebro torcido”

LEER MÁS
Tula Rodríguez asegura tener un video que confirmaría romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "¿Quieres primicia?"

Tula Rodríguez asegura tener un video que confirmaría romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "¿Quieres primicia?"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

LEER MÁS
Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”

Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”

LEER MÁS
'Tenchy' Ugaz se defiende tras ser acusado por Christian Cueva de involucrarse con Pamela López: "Soy un hombre fiel"

'Tenchy' Ugaz se defiende tras ser acusado por Christian Cueva de involucrarse con Pamela López: "Soy un hombre fiel"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Espectáculos

Martha Figueroa rompe su silencio y revela cómo actuó Sergio Galliani tras fallecimiento de Camucha Negrete: "Supo acompañarnos"

Connie Chaparro reveló que Bettina Oneto la llamó llorando tras señalamientos contra Sergio Galliani: " Ella se ha sentido pésimo"

Bettina Oneto saca a la luz firme mensaje que envió a Rodrigo González sobre Sergio Galliani: "Espero no se vuelva a tocar mi nombre"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025