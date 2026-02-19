HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rebeca Escribens expone la razón por la que Hugo García habría terminado con Alessia Rovegno: “Quería tener hijos”

Una revelación inesperada de Rebeca Escribens reavivó el interés sobre el fin de una de las parejas más comentadas del espectáculo local, Hugo García y Alessia Rovegno.

Hugo García y Alessia Rovegno fueron una de las parejas más sólidas.
Hugo García y Alessia Rovegno fueron una de las parejas más sólidas. | Foto composición LR / Google

Durante la emisión del 18 de febrero de 'América hoy', Rebeca Escribens dejó atónitos a sus compañeros al compartir una información que hasta ahora no había sido expuesta con claridad. La conductora habló sobre los planes personales de Hugo García, lo que generó sorpresa tanto en el set como entre los televidentes.

Según lo comentado en el programa, el exchico reality, Hugo García, atravesaba una etapa marcada por el deseo de formar una familia, aspiración que mantenía desde su relación con Alessia Rovegno. En contraste, la modelo priorizaba su crecimiento laboral, diferencia que habría influido en la decisión final.

PUEDES VER: Hugo García comparte la primera foto que tomó a Isabella Ladera tras saber que será papá: 'Minutos después de enterarme'

lr.pe

Rebeca Escribens revela el motivo de la ruptura entre Hugo García y Alessia Rovegno

La presentadora sorprendió al explicar que la separación no respondió únicamente a un acuerdo mutuo, como se afirmó en su momento. La comunicadora sostuvo que existían expectativas distintas sobre el futuro, situación que terminó por desgastar el vínculo sentimental.

“Se especula mucho que habría sido una de las razones por la que había roto con Alessia. Él quería formar una familia, tener hijos, y Alessia todavía quería vivir y desarrollarse profesionalmente”, manifestó la conductora en pleno espacio en vivo.

Diferencias de proyectos habrían marcado el final de la relación de Hugo García y Alessia Rovegno

Cabe recordar que, la historia entre el influencer y la exreina de belleza comenzó en 2021 y se extendió hasta finales de 2024, periodo en el que ambos mostraron una relación estable. Tras el anuncio del distanciamiento, los protagonistas evitaron dar mayores detalles y resaltaron el respeto mutuo.

Tiempo después, en mayo de 2025, Rovegno descartó cualquier posibilidad de reconciliación, aunque reconoció el afecto que aún siente por su expareja. “(¿Aún hay amor ahí?) Siempre voy a tener amor por él, la verdad. Es una persona súper especial para mí, entonces el amor siempre va a estar”, confesó en una entrevista.

PUEDES VER: Muestran imágenes de revelación de género del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera

lr.pe

El entorno cercano confirma el deseo de paternidad de Hugo García

A estas declaraciones se sumaron las palabras de Facundo González, amigo cercano del exchico reality, quien aseguró que la idea de convertirse en padre no surgió recientemente. El modelo señaló que esa meta personal llevaba tiempo presente en la vida del influencer.

Él quería ser padre así, jovencito, como ahora. Lo importante es que está feliz”, comentó, reforzando la versión expuesta por Escribens y aportando un nuevo matiz a una ruptura que, con el paso de los meses, sigue dando de qué hablar.

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

'Cóndor' Mendoza se rinde a Yoshimar Yotún por patear el penal ante 2 de Mayo y arremete contra Paolo Guerrero: "Él era, pero arrugó"

José María Balcázar afirma que todavía no se comunica con Vladimir Cerrón y descarta conflicto con Keiko Fujimori

Gisela Valcárcel asegura que Ethel Pozo toma con tranquilidad las críticas en su contra: “No la deprime”

Flavia López desata polémica por comentario sobre Magaly Medina: “Te doy contenido para que tu rating crezca”

Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’, muestra su lado más tierno al cantarle a su bebé recién nacido: “Amarte es mi necesidad”

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

José María Balcázar afirma que todavía no se comunica con Vladimir Cerrón y descarta conflicto con Keiko Fujimori

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

