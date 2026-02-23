HOYSuscripcion LR Focus

Accidente de helicóptero de la FAP: este martes inicia rescate de cuerpos tras caminata de hasta seis horas en Chala

Las brigadas especializadas enfrentan dificultades logísticas en un área de difícil acceso, lo que ha retrasado la recuperación de los cuerpos del Mi-17 siniestrado en una zona remota.

Entre las víctimas se encuentran integrantes de la tripulación y familiares de oficiales de la institución aérea, incluidos menores de edad.
Entre las víctimas se encuentran integrantes de la tripulación y familiares de oficiales de la institución aérea, incluidos menores de edad.

El rescate de los cuerpos de las víctimas del helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) siniestrado se iniciará este martes, luego de que brigadas especializadas deban realizar una caminata de hasta seis horas para llegar a la zona del impacto en el sector de Chala, en la región Arequipa.

Las labores se desarrollarán en un área de difícil acceso, lo que ha retrasado la recuperación de los cuerpos de las 15 personas que viajaban en la aeronave. Equipos de rescate y personal militar deben desplazarse por terreno agreste para completar el procedimiento y posteriormente trasladar los restos a zonas seguras.

El helicóptero Mi-17 había partido desde Pisco con destino a Arequipa como parte de operaciones vinculadas a la emergencia por lluvias intensas en el sur del país. La aeronave perdió comunicación durante el trayecto y posteriormente fue ubicada en una zona remota de la provincia de Caravelí.

Entre las víctimas se encuentran integrantes de la tripulación y familiares de oficiales de la institución aérea, incluidos menores de edad. De acuerdo con la información difundida, cuatro familias vinculadas a oficiales de la FAP fallecieron en el accidente.

Las autoridades han dispuesto el inicio de las investigaciones para determinar las causas del siniestro, mientras la institución castrense expresó sus condolencias a los deudos y reiteró que el vuelo se realizaba en el marco de acciones de apoyo ante la emergencia climática.

El operativo de recuperación marcará el primer paso formal para las diligencias posteriores, en medio de las dificultades logísticas impuestas por la geografía del lugar del accidente.

Víctimas identificadas y composición de la tripulación

Entre los fallecidos se encuentra el coronel FAP Javier Nole Gonzáles, quien viajaba junto a su esposa Ivis Rodríguez Romero y sus hijas Radnia Nole Rodríguez y Fátima Nole Rodríguez. La familia partió desde el Grupo Aéreo N°3, con sede en Callao, con destino a la base de Vítor del Ala Aérea N°3, en Arequipa, en un vuelo de apoyo. El oficial se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de dicha ala aérea.

También figuran entre las víctimas Elisa Bernal Paredes, esposa del coronel Fabricio Tesei Choque, junto a sus hijos Giácomo Tesei Bernal y Fiorenza Tesei Bernal. El coronel Tesei es jefe del Grupo Aéreo N.° 3, unidad desde la cual despegó el helicóptero con matrícula FAP 614.

Asimismo, fueron identificadas como víctimas la cuñada del coronel Carlos Cachay Aguirre, Zoika Fernández Medina, y sus hijas Mirella Guerrero Fernández y Alesia Guerrero Fernández. También falleció Matías Moscoso Ludeña, hijo del coronel Carlos Moscoso Álvarez.

De los 11 pasajeros que viajaban en la aeronave, cuatro eran adultos y siete menores de edad: uno de 17 años, una adolescente de 15, una menor de 10, tres de 14 y una niña de tres años.

La tripulación del helicóptero Mi-17-1B estaba integrada por el mayor Sergio Páucar Centurión, quien comandaba la aeronave; el alférez Luis Huertas Cárcamo; la suboficial Kamila Anchapuri Jove y el suboficial Leiner Aguirre Huamán.

