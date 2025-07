Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbre a una vida para mi”

Marisel Linares reveló que no quiere tener hijos ni convertirse en madre. La periodista y presentadora del noticiero de Willax sorprendió con sus declaraciones en el programa ‘Habla chino’, conducido por Aldo Miyashiro, al explicar la razón de su decisión.

“Me da flojera. Ya me acostumbré a una vida para mí”, expresó la comunicadora de 45 años, quien anteriormente formó parte de Latina y ATV. Su declaración ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde algunos la criticaron, mientras que otros la felicitaron por su forma de pensar.

Marisel Linares no desea convertirse en madre

Durante la extensa entrevista con Aldo Miyashiro, la periodista Marisel Linares fue consultada sobre si tenía el deseo de convertirse en madre. Sin rodeos y con total sinceridad, aseguró que no, y explicó que la maternidad no encaja con su estilo de vida.

“No quiero. Ya es una decisión tomada desde hace mucho tiempo. La razón es muy sencilla, y te lo resumo así: me da flojera. Esa es la verdad. Ya me acostumbré a una vida para mí. Me levantó a la hora que quiero, etc.”, señaló la conductora de 45 años.

Además, comentó que ser madre implicaría renunciar a la libertad que actualmente disfruta con su pareja. “Por ejemplo, yo voy a salir más tarde, me espera mi amorsito, y vamos a tomarnos unos vinos, y si queremos vemos el amanecer. Si mañana nos provoca nos vamos de viaje. Imagínate levantarme todas las madrugadas, darle la lonchera, hacerle las tareas. No, mucha responsabilidad para mí. Es demasiado”, reveló, dejando sorprendido al popular ‘chino’ con su sinceridad.

Marisel Linares genera caos en redes sociales

La explicación que dio Marisel Linares sobre su decisión de no convertirse en madre desató un intenso debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron su manera de pensar, otros la defendieron y elogiaron su sinceridad.

“Está siendo honesta y no va a traer un hijo al mundo porque los demás lo quieran asi. Es su decisión y debe respetarse”, “Me parece muy inteligente”, “Atender a un hijo, recogerlo del colegio, ayudarlo con las tareas, es algo que no tiene precio”, “Ya se arrepentirá”, “Después la soledad le hará cambiar de opinión”, “Muy bien, ser madre no es para cualquiera”, fueron algunos de los cientos de comentarios que se leyeron en redes.