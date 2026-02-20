Gino Assereto rompió los rumores que circulaban en los últimos días sobre una presunta relación con Valentino, luego de que Jota Benz comentara que existia un romance con el influencer. A través de sus redes sociales, el exchico reality compartió un mensaje en el que aclaró que todo fue una broma, incluyendo un reciente video que el tiktoker publicó sobre una supuesta cita romántica entre ambos. “Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores, motivo por el cual no veía necesario aclarar esto, pero tomo la decisión de hacerlo y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática”, escribió.

El integrante de 'Hombres a la plancha' reconoció que, aunque su paz no se vio afectada, decidió aclarar la situación para evitar confusiones y preservar su tranquilidad mediática, resaltando que siempre aborda la vida con humor. El mensaje que compartió en sus redes sociales, tambien lo compartió Jazmin Pinedo en su programa de espectáculos.

Gino Assereto pone fin a broma sobre su supuesta relación con Valentino

El mensaje de Gino Assereto destacó además que su hermano Jota Benz inició la broma y que, al igual que él, su sentido del humor y la forma de hacer comentarios pueden prestarse para que se malinterpreten como verdades. “Quien conoce a mi hermano Jota Benz, sabe que la seriedad con la que decimos nuestras bromas se presta para que se crea que es verdad jajaja. ¡Somos hermanos, pues!”, señaló el exchico reality.

A pesar de la broma, el exintegrante de 'Esto es guerra' enfatizó que mantiene una actitud relajada y con buena vibra frente a los comentarios de los seguidores y medios: “Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío jajaja. Quien me conoce, sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y sobre todo con respeto y buena vibra”, añadió.

Mensaje de Gino Assereto. Foto: Instagram

¿Cómo inició los rumores sobre una supuesta relación de Gino Assereto y Valentino?

La broma que vinculó al exchico reality con el tiktoker comenzó cuando en el programa ‘Esto es guerra’ Jota Benz llamó “cuñado” a Gino, mientras que Valentino se sonrojó y solo sonrió, lo que despertó la curiosidad del público. Posteriormente, Jazmín Pinedo, expareja de Gino y madre de su hija, bromeó sobre los comentarios en su programa de espectáculos de América TV, dándole la bienvenida a Valentino a la “familia” y prometiendo algunos consejos.

Recientemente, la pareja de Angie Arizaga volvió a comentar sobre el video que Valentino compartió en sus redes sociales, en el que simulaba una cita con Gino. “Es bonito porque Gino se separa de Majo y ambos han encontrado el amor. Majo en alguien que le duplica la edad y mi hermano encontró el amor en esos rulos espectaculares de Valentino”, expresó.