Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Espectáculos

Gino Assereto aclara sobre su supuesto romance con el tiktoker Valentino: "Cortar esta broma por mi tranquilidad"

El exchico reality Gino Assereto reveló que su presunta relación con el tiktoker fue solo una broma iniciada por su hermano Jota Benz, y prefirió ponerle fin para preservar su tranquilidad mediática.

Gino Assereto rompe con broma de supuesta relación con Valentino. Foto: composición LR/Instagram
Gino Assereto rompió los rumores que circulaban en los últimos días sobre una presunta relación con Valentino, luego de que Jota Benz comentara que existia un romance con el influencer. A través de sus redes sociales, el exchico reality compartió un mensaje en el que aclaró que todo fue una broma, incluyendo un reciente video que el tiktoker publicó sobre una supuesta cita romántica entre ambos. “Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores, motivo por el cual no veía necesario aclarar esto, pero tomo la decisión de hacerlo y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática”, escribió.

El integrante de 'Hombres a la plancha' reconoció que, aunque su paz no se vio afectada, decidió aclarar la situación para evitar confusiones y preservar su tranquilidad mediática, resaltando que siempre aborda la vida con humor. El mensaje que compartió en sus redes sociales, tambien lo compartió Jazmin Pinedo en su programa de espectáculos.

Jazmín Pinedo asegura que habló con Gino Assereto por video con tiktoker Valentino: 'Le cae súper bien'

Gino Assereto pone fin a broma sobre su supuesta relación con Valentino

El mensaje de Gino Assereto destacó además que su hermano Jota Benz inició la broma y que, al igual que él, su sentido del humor y la forma de hacer comentarios pueden prestarse para que se malinterpreten como verdades. “Quien conoce a mi hermano Jota Benz, sabe que la seriedad con la que decimos nuestras bromas se presta para que se crea que es verdad jajaja. ¡Somos hermanos, pues!”, señaló el exchico reality.

A pesar de la broma, el exintegrante de 'Esto es guerra' enfatizó que mantiene una actitud relajada y con buena vibra frente a los comentarios de los seguidores y medios: “Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío jajaja. Quien me conoce, sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y sobre todo con respeto y buena vibra”, añadió.

Mensaje de Gino Assereto. Foto: Instagram

Samahara Lobatón y Youna se reencuentran en estados Unidos y se muestran cariñosos tras coqueteos en redes

¿Cómo inició los rumores sobre una supuesta relación de Gino Assereto y Valentino?

La broma que vinculó al exchico reality con el tiktoker comenzó cuando en el programa ‘Esto es guerra’ Jota Benz llamó “cuñado” a Gino, mientras que Valentino se sonrojó y solo sonrió, lo que despertó la curiosidad del público. Posteriormente, Jazmín Pinedo, expareja de Gino y madre de su hija, bromeó sobre los comentarios en su programa de espectáculos de América TV, dándole la bienvenida a Valentino a la “familia” y prometiendo algunos consejos.

Recientemente, la pareja de Angie Arizaga volvió a comentar sobre el video que Valentino compartió en sus redes sociales, en el que simulaba una cita con Gino. “Es bonito porque Gino se separa de Majo y ambos han encontrado el amor. Majo en alguien que le duplica la edad y mi hermano encontró el amor en esos rulos espectaculares de Valentino”, expresó.

Jazmín Pinedo asegura que habló con Gino Assereto por video con tiktoker Valentino: "Le cae súper bien"

Jazmín Pinedo asegura que habló con Gino Assereto por video con tiktoker Valentino: "Le cae súper bien"

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: "Hay una relación cordial"

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: "Dedícate a ser feliz"

Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: “Dedícate a ser feliz”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Samantha Batallanos revela su nuevo romance con empresario alemán: "Después de besar tantos sapos"

Samantha Batallanos revela su nuevo romance con empresario alemán: "Después de besar tantos sapos"

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: "Ya no está en mi poder"

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

