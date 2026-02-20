HOYSuscripcion LR Focus

Melcochita revela que Monserrat Seminario se quiere llevar a sus hijas a España: "No tengo problema"

Melcochita confirma su divorcio de Monserrat Seminario y revela que ella desea viajar a España con sus hijas. El cómico asegura que seguirá cubriendo todos los gastos.

Melcochita confirmó que se divorciará de Monserrat Seminario. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melcochita confirmó que se divorciará de Monserrat Seminario. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El cantante y comediante Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, confirmó públicamente que su relación con Monserrat Seminario llegó a su fin tras más de 17 años juntos. En declaraciones al programa América Hoy, el artista no solo ratificó que iniciará el proceso de divorcio, sino que reveló que su aún esposa desea mudarse a España junto a las hijas que tienen en común.

La decisión, según explicó Melcochita, se da luego de atravesar una crisis que se extendió por varios meses. El humorista señaló que el vínculo afectivo se deterioró con el tiempo y que, aunque continuará asumiendo las responsabilidades económicas de sus pequeñas, ya no mantendrá una relación sentimental con Monserrat Seminario.

Monserrat Seminario quiere llevarse a sus hijas con Melcochita a España

Durante la entrevista televisiva, Melcochita detalló que Monserrat Seminario le manifestó su intención de viajar a España con las menores. Ante esta posibilidad, el artista sostuvo que no pondrá obstáculos siempre que se garantice el bienestar de sus hijas. “Ella me dice que quiere irse a España con las bebés, no tengo problema, vendo el carro y que se vaya”, declaró el intérprete, dejando claro que su prioridad son las niñas.

Asimismo, el comediante enumeró los compromisos económicos que asumirá tras la separación y además aseguró que no le dará dinero alguno a su aún esposa. “De los gastos voy a pagar la casa, el colegio de las bebés y todo lo que se trate de mis hijas, la comida, no le va a faltar nada. Pero para ella no le voy a dar", expresó.

Melcochita confirma que se divorciará de Monserrat y asegura que no hay amor

El propio Melcochita fue enfático al confirmar que el divorcio es definitivo. “Me voy a divorciar. No nos entendemos no más, no hay cariño como antes”, expresó ante las cámaras. Al ser consultado directamente sobre sus sentimientos, respondió: “Amor ya no hay desde hace medio año”.

Según el artista, la relación con Monserrat Seminario estuvo marcada por constantes celos y presiones. “Me presionaba, me celaba que yo tenía con fulana o mengana, no podía tener amigas”, sostuvo. Incluso juró que nunca fue infiel durante el matrimonio.

