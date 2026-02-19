HOYSuscripcion LR Focus

Samahara Lobatón confiesa cuánto dinero ganó tras realizar cuatro transmisiones en vivo con Youna en TikTok

Influencer Samahara Lobatón se presentó en ‘América hoy’ y se vio obligada a revelar el monto real en dólares que ganó por las transmisiones en vivo con Youna, luego de que ‘Giselo’ deslizará que la cifra habría sido US$ 2,000. 

Youna y Samahara Lobatón radicaron en Estados Unidos y tienen una hija en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Samahara Lobatón y Youna conmovieron a los usuarios en redes sociales tras realizar transmisiones en vivo durante cuatro días consecutivos. Muchos seguidores especularon con una posible reconciliación debido a la buena química que mostraron en pantalla, al punto de comparar sus encuentros con una ‘novela turca’. “Ya empezó mi novela”, comentaron cientos de fans cuando veían al par interactuar en TikTok.  

Sin embargo, la influencer se presentó en ‘América hoy’ y aclaró que no retomará su relación con el padre de su hija, señalando que todo formaba parte de contenido para las redes. Además, sorprendió al revelar la fuerte suma de dinero que ganó gracias a esos cuatro románticos lives junto a su expareja.

PUEDES VER: Madre de Youna opina sobre Samahara Lobatón en medio de rumores de reconciliación entre su hijo y la influencer: 'Solo respeto'

lr.pe

Samahara revela que ganó US$ 800 tras realizar cuatro transmisiones en vivo con Youna

Ante la insistencia de las conductoras de ‘América Hoy’ por conocer cuánto dinero había ganado Samahara Lobatón gracias a las transmisiones en vivo que realizó con Youna, la influencer no tuvo más remedio que hacerlo público.

“Todos dicen que ganaste US$ 2.000”, comentó ‘Giselo’, a lo que la hija de Melissa Klug negó esa cifra, afirmando que eso era demasiado. “No, es mucho eso, gané US$ 800”, precisó la creadora de contenido, dejando sorprendidas a las conductoras del magazine, como Janet Barboza, Rebeca Escribens y ‘Giselo’.

PUEDES VER: Samahara Lobatón le pide perdón a su expareja Youna en vivo tras protagonizar polémica pelea: 'Exploté porque tú me prendiste'

lr.pe
