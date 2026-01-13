A través de su cuenta de Instagram, Abel Lobatón condenó categóricamente la agresión física que sufrió su hija mayor Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. El exfutbolista se mostró indignado. Además, dejó en claro en que acompañará a su hija en este difícil momento en el que necesita ayuda de sus seres más cercanos.

"Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Los más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no esta sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico. Hemos tomado las acciones necesarios y estamos actuando con responsabilidad frente esta situación. Agradecemos sinceramente el apoyo, el interés y los mensajes recibidos".

Abe Lobatón se pronuncia sobre agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara. Foto: captura Instagram

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brinda información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

La línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluido los feriados. Recuerda que, ante una emergencia, también puedes comunicarte con el 116 (Bomberos) o con el 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).