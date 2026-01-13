HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Expolicía confirma infiltración de ternas en protestas contra Boluarte en Juliaca | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Abel Lobatón tras difusión de agresión de Bryan Torres a su hija Samahara Lobatón: "Estamos aquí para ayudarla a salir de ese entorno tóxico"

Abel Lobatón condenó la agresión física que sufrió su hija Samahara Lobatón a manos de Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. Además, aseguró que no dejará sola a la influncer en este difícil momento.

Abel Lobatón se pronunció por primera vez tras la agresión que sufrió su hija Foto: Composición LR
Abel Lobatón se pronunció por primera vez tras la agresión que sufrió su hija Foto: Composición LR

A través de su cuenta de Instagram, Abel Lobatón condenó categóricamente la agresión física que sufrió su hija mayor Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. El exfutbolista se mostró indignado. Además, dejó en claro en que acompañará a su hija en este difícil momento en el que necesita ayuda de sus seres más cercanos.

"Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Los más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no esta sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico. Hemos tomado las acciones necesarios y estamos actuando con responsabilidad frente esta situación. Agradecemos sinceramente el apoyo, el interés y los mensajes recibidos".

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN TUS SUEÑOS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Abe Lobatón se pronuncia sobre agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara. Foto: captura Instagram

Abe Lobatón se pronuncia sobre agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, según Rodrigo González: "Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro"

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brinda información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

La línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluido los feriados. Recuerda que, ante una emergencia, también puedes comunicarte con el 116 (Bomberos) o con el 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).

Notas relacionadas
Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, según Rodrigo González: "Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro"

Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, según Rodrigo González: "Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro"

LEER MÁS
¿Reconciliación? Samahara Lobatón y Bryan Torres son vistos juntos en iglesia tras ruptura por presunta infidelidad del salsero

¿Reconciliación? Samahara Lobatón y Bryan Torres son vistos juntos en iglesia tras ruptura por presunta infidelidad del salsero

LEER MÁS
Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres y pide ayuda psicológica para Samahara Lobatón: “Es un ser despiadado”

Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres y pide ayuda psicológica para Samahara Lobatón: “Es un ser despiadado”

LEER MÁS
Melissa Klug reacciona indignada tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “Infeliz”

Melissa Klug reacciona indignada tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “Infeliz”

LEER MÁS
Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

LEER MÁS
Julio Iglesias enfrenta acusaciones de agresión sexual y acoso por parte de dos extrabajadoras: presuntas víctimas presentaron pruebas

Julio Iglesias enfrenta acusaciones de agresión sexual y acoso por parte de dos extrabajadoras: presuntas víctimas presentaron pruebas

LEER MÁS
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Claudio Pizarro reaparece en Lima por el bautizo de su última hija junto a su novia Helen Barrón

Claudio Pizarro reaparece en Lima por el bautizo de su última hija junto a su novia Helen Barrón

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Metropolitano, Corredor y Metro de Lima: horarios de atención y rutas durante el paro del 14 de enero

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Espectáculos

Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

¿Reconciliación? Samahara Lobatón y Bryan Torres son vistos juntos en iglesia tras ruptura por presunta infidelidad del salsero

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025