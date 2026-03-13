Franco realizó un live en TikTok junto a Melanie Martínez, donde ambas hablaron sobre proyectos a futuro. Foto: Composición LR

El emprendimiento de helados ‘Delicia La Monita’, impulsado por Melanie Martínez junto a su hija, ha comenzado a llamar la atención en redes sociales luego de que varias figuras de la farándula lo promocionaran. Entre ellas destaca Vania Bludau y Pamela Franco, exparejas de Christian Domínguez y también del cantante Leonard León, exesposo de Karla Tarazona.

En medio de esta ola de menciones, Pamela Franco decidió realizar una transmisión en vivo en TikTok junto a Martínez. Durante el live, ambas conversaron con sus seguidores sobre los proyectos que vienen preparando juntas, y la charla terminó dejando más de una sorpresa.

Pamela Franco anuncia canción con Melanie Martínez y no descarta sumar a Leonard León

Durante la transmisión, Pamela Franco reveló que pronto lanzará una canción junto a Melanie Martínez, noticia que tomó por sorpresa a varios usuarios que seguían el live.

“Ya se viene porsiacaso la canción, así que espérenlo por favor”, comentó la cantante.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió cuando la intérprete de “Dime la verdad” leyó un comentario de un seguidor que sugería sumar al cantante Leonard León para formar un trío musical.

Ante la propuesta, Pamela Franco no descartó la idea e incluso respondió entre risas que el cumbiambero podría aceptar la invitación. “Yo creo que Leonard sí aceptaría, pero hay que hablar con su esposa, ella es la que manda me han dicho. Vamos a hablar con ella, a hacer un live después con ella”, comentó.

Asimismo, la cantante también destacó el talento del intérprete de cumbia. “Fuera de todo, Leonard canta súper bien. A mí me parece una de las mejores voces masculinas de la cumbia. No sería mala idea”, agregó.

Planean realizar otros proyectos juntas

En otro momento de la conversación, la ex Alma Bella también dejó abierta la posibilidad de que ambas puedan trabajar juntas en otros proyectos más adelante. Entre bromas, la cantante mencionó que incluso podrían incursionar en distintos rubros más allá de la música.

“De repente podemos hacer después otro emprendimiento, claro. Podemos hacer de moda, la belleza, todo. Así que por favor”, expresó.