Samahara Lobatón le pide perdón a su expareja Youna en vivo tras protagonizar polémica pelea: "Exploté porque tú me prendiste"

Luego de discutir con Youna, quien actualmente lucha contra el cáncer, Samahara Lobatón reconoció su error. Sin embargo, la influencer también responsabilizó al padre de su primogénita.

Youna y Samahara Lobatón tienen una hija en común.
Youna y Samahara Lobatón tienen una hija en común. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok

Samahara Lobatón hizo mea culpa y le pidió perdón a Youna. Horas antes, los jóvenes, quienes fueron pareja en el pasado y tienen una pequeña en común, sorprendieron a sus seguidores al pelearse luego de varios días mostrándose cercanos y en absoluta confianza a través de transmisiones conjuntas por TikTok. El distanciamiento no pasó desapercibido, especialmente por haber tenido lugar en el contexto de la rifa prosalud organizada por el barbero para costear su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos.

Tras el enfrentamiento, la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón realizó un live en el que invitó a Youna para charlar. Durante la comunicación —que se mantuvo en un tono alturado y, por momentos, en presencia de Xiana— expresó su arrepentimiento por su conducta, aunque dejó en claro que no consideraba ser la única responsable de lo ocurrido.

PUEDES VER: Youna vuelve a enfrentarse a Samahara y cuestiona su apoyo en su lucha contra el cáncer: 'Es una falta de respeto'

"Tengo un carácter feo": Samahara reconoce error ante Youna

Durante la transmisión, Samahara Lobatón reconoció desde un primer momento un defecto en su personalidad, pero dejó en claro que, para ella, su expareja provocó que la situación se hiciera más grande. "Yo tengo un carácter feo y a Youna le gusta echarle limón a mi carácter. Ayer yo exploté y él, en vez de decirme 'Samahara, ya', me prendía y me prendía. Entonces, exploté", declaró.

Su argumento, sin embargo, no fue válido para el padre de su hija. El barbero no solo le pidió que le explicara cómo supuestamente le provocaba, sino que también, ante la insistencia de la influencer sobre su posición, aseguró: "¿A eso has venido? La gente nos ve como un chiste, y te lo he dicho al interno. Nosotros perdemos respeto".

PUEDES VER: Samahara confiesa entre lágrimas el motivo por el que se distanció de Youna: 'Se negó a comprar la lista de útiles'

Samahara a Youna tras pelea: "Exploté porque tú me prendiste"

Más adelante, Samahara se mantuvo firme, insistiendo en reconocer su error, pero también atribuyéndole parte de la responsabilidad a Youna. "Ya te lo dije: discúlpame porque yo reaccioné mal, pero no he sido la única que reaccionó mal, y tú lo sabes. Nada más lo voy a dejar acá (...). Yo me molesté ayer, pero porque hubo mucha falta de comunicación en estos días sobre ese tema", agregó.

El barbero le recordó a su expareja lo que había mencionado en medio de su pelea, incluyendo que supuestamente él se negó a comprarle los útiles a su primogénita. La hija de Melissa Klug lo negó y manifestó: "Ya te dije que la pipa de la paz". Además, aseguró que ella también merecía que él se disculpara; sin embargo, su expareja argumentó que, si bien no teme reconocer sus errores, en esta oportunidad consideraba que no había hecho nada malo.

Posteriormente, Samahara agregó con ironía: "Pobrecita tu mujer de verdad (...). Ya te pedí disculpas y estoy diciendo que yo exploté porque tú me prendiste. Listo, ya, fue una mala reacción que tuve". Aunque Youna no estaba del todo convencido, finalmente ambos decidieron dar por cerrado el tema en buenos términos, dejando atrás el enfrentamiento que había generado tensión entre ellos.

