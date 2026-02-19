Madre de Youna opina sobre Samahara Lobatón en medio de rumores de reconciliación entre su hijo y la influencer: “Solo respeto”
La mamá de Youna rompió su silencio en una transmisión en vivo y habló sin filtros sobre Samahara Lobatón, en medio de las especulaciones por un acercamiento entre ambos.
La reciente cercanía pública entre Youna y Samahara Lobatón volvió a encender rumores de un posible reencuentro. Apariciones conjuntas en redes despertaron comentarios, expectativas y teorías entre usuarios atentos a cada gesto.
En ese contexto, una transmisión en TikTok cambió el foco del debate. La madre del barbero participó del directo, recibió una consulta puntual y respondió con franqueza, dejando clara su postura ante la situación que involucra a la madre de su nieta.
Madre de Youna se pronuncia sobre Samahara Lobatón
Durante el en vivo, una usuaria lanzó la pregunta que todos esperaban escuchar. La respuesta llegó sin rodeos y quedó registrada ante cientos de espectadores: “No, solo respeto nada más. Yo respeto”, dijo con tono serio mientras preparaba alimentos en casa.
La declaración sorprendió por su claridad y generó reacciones inmediatas. Varios seguidores destacaron el límite marcado, valoraron la mención al respeto y debatieron sobre el rol familiar frente a una relación que sigue bajo la lupa pública.
Rumores de reconciliación entre Youna y Samahara y postura familiar
El revuelo creció por el viaje de la hija de Melissa Klug a Estados Unidos junto a su hija mayor para acompañar a su expareja durante un tratamiento médico. Ese desplazamiento reforzó versiones de un acercamiento que podría derivar en una nueva etapa. Más tarde, el propio protagonista aclaró que su madre no interviene en decisiones personales.
“Mi mamá no se mete en mi vida gente, soy un hombre de 26 años, ella respeta mi decisión, si mañana quiero regresar con Samahara, ella me apoya igual”, afirmó. Tras esas palabras, una leve sonrisa de la progenitora confirmó el mensaje.