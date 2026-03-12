Mario Hart desmiente a Alejandra Baigorria sobre una supuesta relación con Diana Sánchez: “La quiero mucho”

Mario Hart salió a aclarar por primera vez las declaraciones de su exnovia, Alejandra Baigorria, quien aseguró que el popular piloto habría mantenido un presunto vínculo sentimental con Diana Sánchez durante el recordado reality 'Combate'.

Por esta razón, el exconductor de 'Mande quien mande' se pronunció en el portal 'Instarándula', negando haber mantenido un romance con Sánchez, a quien describió como “una de las pocas amigas” que hizo en el desaparecido reality de competencia de ATV. “La quiero mucho”, expresó Mario, quien actualmente estaría atravesando una crisis en su relación con Korina Rivadeneira.

Mario Hart niega haber mantenido una relación con Diana Sánchez en 'Combate'

Tras ser consultado por Samuel Suárez de 'Instarándula', sobre lo que afirmó Alejandra Baigorria respecto a un supuesto romance con Diana Sánchez, el piloto evitó generar polémica y aclaró que lo único que existió fue una verdadera amistad.

“Es una gran amiga y es el único vínculo que tengo con ella y que espero mantener, porque es una persona que quiero mucho, respeto, por más que no tengo contacto con ella hace mucho tiempo. Es de las pocas amigas que hice en el reality y que espero que le siga yendo bien”, señaló Mario Hart, poniendo fin a las especulaciones que se generaron en los últimos días.

Mario Hart estaría afrontando un proceso de separación con Korina Rivadeneira, según ‘AyF’

El programa ‘Amor y fuego’ sorprendió al asegurar que Mario Hart y Korina Rivadeneira estarían atravesando un proceso de separación. Los rumores se intensificaron tras las declaraciones del piloto en dicho programa, donde afirmó que “no todo es felicidad” en los matrimonios.

“Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es felicidad. Sería lindo, pero te mentiría si te digo que hay matrimonios felices todo el tiempo. Lo normal es que haya estos altibajos. Es parte de la convivencia de crear una familia”, respondió el exconductor de televisión ante la consulta sobre la modelo venezolana.