La influencer peruana Samahara Lobatón sorprendió al revelar que pasó 15 días en la misma vivienda que su expareja Youna durante un viaje a Estados Unidos, cuando se encontraba en la etapa final de su embarazo de su segundo hijo, fruto de su relación con Bryan Torres. La confesión se produjo en una transmisión en vivo en TikTok realizada la madrugada del martes, donde ambos abordaron detalles de su reencuentro.

El encuentro virtual tuvo como finalidad recaudar fondos para el tratamiento contra el cáncer que afronta Youna. En ese contexto, Samahara Lobatón explicó que decidió viajar para celebrar el cumpleaños de su hija mayor y acompañar al padre de la menor en un momento complejo de salud. Durante la conversación, ambos enfatizaron que su vínculo actual es estrictamente amical.

Samahara Lobatón pasó tiempo con Youna antes de dar a luz de su último hijo

En el live, Samahara Lobatón relató que permaneció poco más de dos semanas en territorio estadounidense, periodo en el que Youna se encargó de compartir actividades con su hija en común. Según explicó la exchica reality, durante esos 15 días priorizaron el bienestar de la menor, organizando salidas recreativas y momentos familiares. “Él se encargó de su hija los 15 días que estuvimos ahí. Ellos se iban a la piscina y a los juegos, salían”, comentó la influencer.

Ante los rumores sobre una posible reconciliación sentimental, Youna fue enfático en descartar cualquier reconciliación. El barbero aclaró que las conversaciones que mantuvieron durante ese tiempo giraron en torno a recuerdos y experiencias compartidas cuando eran amigos, subrayando que no hubo un acercamiento romántico. “Hemos sido muy buenos amigos, y esos días que hemos estado compartiendo con Xianna nos quedamos conversando hasta tarde, recordando cosas que hacíamos cuando éramos amigos”, precisó.

Youna a Samahara: "Ahí dicen: ‘Samahara te hubieras quedado con él'"

Uno de los momentos más comentados de la transmisión ocurrió cuando Youna leyó mensajes enviados por el público. Entre ellos, destacó uno que sugería que Samahara Lobatón “debió quedarse con él”. El comentario generó un intercambio que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

“Escucha, ahí dicen: ‘Samahara te hubieras quedado con él, él fue lo mejor de tu vida’. Ves. Ella lo sabe, gente, solo que no va a aceptar que se confundió”, expresó el barbero entre risas. La frase provocó incomodidad y múltiples reacciones, tanto en el chat en vivo como en redes sociales.

Lejos de profundizar en el tema, la influencer mantuvo una postura serena, mientras Youna añadió declaraciones en tono jocoso: “Jamás va a aceptar que se confundió, pero ella lo sabe. Ella sabe obviamente que este pechito fue lo mejor que le ha pasado en su vida. El más guapo a leguas”, sentenció, ante la risa de la hija de Melissa Klug.