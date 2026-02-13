HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: "Espero que haya recapacitado"

La empresaria chalaca expresó su alegría por el término de la relación y reafirmó que el salsero significaba "un peligro" para su hija, tras imponerle una denuncia por agresión

Klug también dijo que Lobatón no habla del tema con su familia. Foto: Composición LR
Klug también dijo que Lobatón no habla del tema con su familia. Foto: Composición LR

Melissa Klug se refirió sobre la reciente noticia de la ruptura sentimental entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. La 'Blanca de Chucuito' se mostró contenta de que su hija con Abel Lobatón haya decidido cortar el vínculo amoroso con el cantante luego de la denuncia por agresión en su contra.

Como se recuerda, hace unos días la influencer reveló durante un live de TikTok con Youna, padre de su primera hija, que culminó su relación con Torres en diciembre del 2025, y que además se encontraba soltera. Tras ello, Klug sostuvo estar agradecida y le envió un mensaje de conciencia a su hija. "Gracias a Dios bendito, espero que haya recapacitado y vea que es un peligro para ella", dijo para Trome.

Melissa Klug apoya ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres

En enero de este año, Melissa Klug interpuso una denuncia por feminicidio en grado de tentativa en contra de Bryan Torres, luego de las imágenes emitidas donde se le ve agrediendo a su hija Samahara. Desde aquel momento, la empresaria le brindó su respaldo de manera privada y pública; no obstante, señaló que actualmente la influencer prefiere no hablar sobre el tema con su familia.

"No, para nada (hablan). El día de mi cumpleaños, que vino (Samahara) a mi casa con mis nietas, solo compartimos un lindo momento”, aseguró. Cabe indicar que la noticia sobre la ruptura de Lobatón y Torres viene semanas después de que se les viera juntos en una clínica y fuera de su departamento.

Samahara afirma estar separada de Bryan Torres

En medio de una transmisión en vivo por TikTok, Samahara sorprendió al afirmar que culminó su relación amorosa con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. El anuncio se dio tras días de silencio donde se mostró escueta de declarar a la prensa sobre su estatus con el salsero. "Acabo de terminar una relación, he terminado una relación en diciembre. Estoy soltera", reveló la influencer.

