El conductor también dijo que no le pidieron contar con su apoyo para las redes sociales. Foto: Composición LR/América Hoy

Christian Domínguez salió al frente para pronunciarse acerca del nuevo emprendimiento de helados de su exesposa Melanie Martínez junto a su hija mayor Camila. El lanzamiento del negocio fue viral en redes, pues sorpresivamente contó con la promoción de exparejas del medio como Pamela Franco, Vania Bludau, y figuras como Leonard León y Christian Cueva.

Al ser consultado directamente por las razones de su ausencia en el apoyo para el emprendimiento, el cantante de cumbia sostuvo que no formó parte debido a que no le fue enviado el producto para su posterior promoción. “No he probado los helados, no me los han mandado, te sería sincero. Y si me preguntaras, ‘¿y si te mandan...?’, yo creo que el orden no fue el correcto”, declaró para América Hoy.

En esa misma linea, aseguró que ahora preferiría mantenerse alejado a la exposición mediática del tema: “Como el orden no fue el correcto, ya eso pasaría a ser un tema mediático para que la gente siga hablando y eso yo no voy a alimentarlo de ninguna manera”, dijo.

Christian Domínguez se defiende tras no promocionar los helados de Melanie Martínez

Sobre la red de apoyo que recibió su exesposa Melanie en su nuevo negocio de helados artesanales, Domínguez señaló no tener algún inconveniente con ello, y sostuvo que tampoco causó incomodidades en su familia. “Normal, yo no tengo nada malo. Ya me lo han preguntado, no tengo ningún problema con el tema, ¿cómo me voy a molestar por eso? No, al contrario, tranquilidad, no nos ha incomodado a ninguno de la familia”, indicó.

Sin embargo, fue firme en expresar que pese a que no le molestó que sus exparejas y personajes relacionados a él del medio hayan promocionado el emprendimiento en redes, aquello es algo que en su lugar no estaría dispuesto a replicar por, según explicó, una cuestión de respeto.

“Qué pasaría si los hijos de... te piden que hagas un emprendimiento, un apoyo, yo diría que no. No lo podría hacer por un tema de respeto y tampoco por generar algún tipo de morbo malo, no lo haría, pero es mi forma de pensar”, aclaró tajantemente.