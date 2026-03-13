HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Christian Domínguez aclara ausencia en promoción al emprendimiento de helados de Melanie Martínez: "No me los han mandado"

El cantante explicó su postura sobre la promoción del nuevo negocio de la madre de su primera hija luego de que algunas de sus exparejas como Pamela Franco y Vania Bludau brindaran apoyo en redes.

El conductor también dijo que no le pidieron contar con su apoyo para las redes sociales. Foto: Composición LR/América Hoy
El conductor también dijo que no le pidieron contar con su apoyo para las redes sociales. Foto: Composición LR/América Hoy

Christian Domínguez salió al frente para pronunciarse acerca del nuevo emprendimiento de helados de su exesposa Melanie Martínez junto a su hija mayor Camila. El lanzamiento del negocio fue viral en redes, pues sorpresivamente contó con la promoción de exparejas del medio como Pamela Franco, Vania Bludau, y figuras como Leonard León y Christian Cueva.

Al ser consultado directamente por las razones de su ausencia en el apoyo para el emprendimiento, el cantante de cumbia sostuvo que no formó parte debido a que no le fue enviado el producto para su posterior promoción. “No he probado los helados, no me los han mandado, te sería sincero. Y si me preguntaras, ‘¿y si te mandan...?’, yo creo que el orden no fue el correcto”, declaró para América Hoy.

En esa misma linea, aseguró que ahora preferiría mantenerse alejado a la exposición mediática del tema: “Como el orden no fue el correcto, ya eso pasaría a ser un tema mediático para que la gente siga hablando y eso yo no voy a alimentarlo de ninguna manera”, dijo.

PUEDES VER: Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

lr.pe

Christian Domínguez se defiende tras no promocionar los helados de Melanie Martínez

Sobre la red de apoyo que recibió su exesposa Melanie en su nuevo negocio de helados artesanales, Domínguez señaló no tener algún inconveniente con ello, y sostuvo que tampoco causó incomodidades en su familia. “Normal, yo no tengo nada malo. Ya me lo han preguntado, no tengo ningún problema con el tema, ¿cómo me voy a molestar por eso? No, al contrario, tranquilidad, no nos ha incomodado a ninguno de la familia”, indicó.

Sin embargo, fue firme en expresar que pese a que no le molestó que sus exparejas y personajes relacionados a él del medio hayan promocionado el emprendimiento en redes, aquello es algo que en su lugar no estaría dispuesto a replicar por, según explicó, una cuestión de respeto.

“Qué pasaría si los hijos de... te piden que hagas un emprendimiento, un apoyo, yo diría que no. No lo podría hacer por un tema de respeto y tampoco por generar algún tipo de morbo malo, no lo haría, pero es mi forma de pensar”, aclaró tajantemente.

Notas relacionadas
Melanie Martínez tras apoyo de las exparejas de Christian Domínguez en su emprendimiento con su hija Camila: "Necesito sacar adelante a mi familia"

Melanie Martínez tras apoyo de las exparejas de Christian Domínguez en su emprendimiento con su hija Camila: "Necesito sacar adelante a mi familia"

LEER MÁS
Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

LEER MÁS
Karla Tarazona sorprende al revelar que Christian Domínguez quiso volver con ella tras terminar con la 'Chabelita': "Le dije un rotundo no"

Karla Tarazona sorprende al revelar que Christian Domínguez quiso volver con ella tras terminar con la 'Chabelita': "Le dije un rotundo no"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

LEER MÁS
Melanie Martínez tras apoyo de las exparejas de Christian Domínguez en su emprendimiento con su hija Camila: "Necesito sacar adelante a mi familia"

Melanie Martínez tras apoyo de las exparejas de Christian Domínguez en su emprendimiento con su hija Camila: "Necesito sacar adelante a mi familia"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven momento incómodo al ser consultados por veterinaria María Pía tras regresar juntos de Colombia

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven momento incómodo al ser consultados por veterinaria María Pía tras regresar juntos de Colombia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlincatura del viernes 13 de marzo de 2026

Christian Domínguez aclara ausencia en promoción al emprendimiento de helados de Melanie Martínez: "No me los han mandado"

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Espectáculos

'Majo con Sabor' recuerda reacción de Keiko Fujimori por gesto de Gabriel Calvo: “Me dio pena, la vi emocionada”

Carlos 'Cachín' Alcántara es ampayado con nueva joven tras ser captado besando a la cantante Indira Orbegozo

Melanie Martínez tras apoyo de las exparejas de Christian Domínguez en su emprendimiento con su hija Camila: "Necesito sacar adelante a mi familia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían al mediodía del 13 de abril

Augusto Ruidías fue incorporado como juez de la Corte Suprema de Justicia

Darwin Espinoza habría agredido a señor en centro comercial: ciudadano manifiesta lesiones en la nariz

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025