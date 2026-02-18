HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de 48 horas en la Carretera Central
Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      
Espectáculos

Samahara Lobatón descarta reconciliación con Youna y Bryan Torres: "No voy a regresar con nadie"

Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', Youna sorprendió al dejar abierta la posibilidad de un acercamiento sentimental con la madre de su única hija.

Samahara Lobatón descarta reconciliación con el padre de su primera hija Foto: Composición LR
Samahara Lobatón descarta reconciliación con el padre de su primera hija Foto: Composición LR | Instagram

Durante la última emisión de ‘América Hoy’, Samahara Lobatón protagonizó un momento inesperado junto a Janet Barboza. En plena transmisión en vivo, 'La Rulitos' le pidió, de rodillas, que no retomara su relación ni con Bryan Torres - quien fue acusado de agredirla físicamente - ni con Youna, padre de su primogénita. La figura de televisión le recordó que, con ambas exparejas, ha protagonizado más de un conflicto mediático que, para ella, dejó en claro la toxicidad de su vínculo sentimental.

"Me voy a arrodillar porque quiero pedirles a los santos… Júrame que no vas a regresar ni con Bryan ni con Youna", expresó, desatando reacciones inmediatas en el estudio. Además, la escena provocó risas en la propia hija de Melissa Klug, quien aseguró que su historia con el barbero no tendría un segundo capítulo, pese a las especulaciones en redes sociales.

PUEDES VER: Samahara Lobatón sorprende al revelar que se haría retoquito antes de viajar a Estados Unidos: 'Quiero estar regia para Youna'

lr.pe

Samahara Lobatón descarta reconciliación con Youna

Ek miércoles 18 de febrero, Samahara Lobatón fue enfática al aclarar que los coqueteos que mantiene con Youna en sus transmisiones en vivo de TikTok forman parte de una dinámica sin intención sentimental. En la misma línea, la influencer negó cualquier posibilidad de retomar su relación con el padre de su hija mayor y aseguró que su prioridad es mantenerse enfocada en su vida personal.

"Con nadie, no voy a regresar con nadie. Voy a estar soltera todo el año", agregó de manera tajante. Además, minimizó el intercambio de mensajes en redes sociales y lo calificó como parte de una broma: "Es parte de la novela turca auspiciada por el Larco Herrera, así lo hemos puesto. Voy a estar soltera", sentenció, dejando en claro que no contempla una reconciliación en el corto plazo.

PUEDES VER: Samahara Lobatón viajará a EE.UU. para ver a Youna y él sorprende al hablar de una posible segunda oportunidad: 'Nunca digo nunca'

lr.pe

Samahara Lobatón viajará a EE.UU. para ver a Youna

Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly MedinaYouna sorprendió al dejar abierta la posibilidad de un acercamiento sentimental con Samahara Lobatón, madre de su única hija. El barbero, quien atraviesa una etapa delicada en su salud, habló sobre el verdadero vínculo que mantiene actualmente con la influencer.

"Entre broma y broma la verdad se asoma. Vendrá acá, vamos a compartir, ambos tenemos puntos de vista diferentes. Samahara es una persona muy cerrada, muy impulsiva y ese tipo de cosas hace que choquemos mucho. No creo que podría pasar algo más entre nosotros, pero yo nunca puedo decir nunca. Por el momento estamos bien, de esta manera. Nos reímos muchísimo", concluyó.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón sorprende al revelar que se haría retoquito antes de viajar a Estados Unidos: "Quiero estar regia para Youna"

Samahara Lobatón sorprende al revelar que se haría retoquito antes de viajar a Estados Unidos: "Quiero estar regia para Youna"

LEER MÁS
Samahara Lobatón viajará a EE.UU. para ver a Youna y él sorprende al hablar de una posible segunda oportunidad: "Nunca digo nunca"

Samahara Lobatón viajará a EE.UU. para ver a Youna y él sorprende al hablar de una posible segunda oportunidad: "Nunca digo nunca"

LEER MÁS
Youna, expareja de Samahara Lobatón, se sincera sobre su lucha contra el cáncer y revela sobre su enfermedad: "No tiene cura"

Youna, expareja de Samahara Lobatón, se sincera sobre su lucha contra el cáncer y revela sobre su enfermedad: "No tiene cura"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

LEER MÁS
Carlos Cacho sorprende al afirmar que Luis Fernando 'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le regaló dos terrenos: "A mi nombre"

Carlos Cacho sorprende al afirmar que Luis Fernando 'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le regaló dos terrenos: "A mi nombre"

LEER MÁS
Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"

Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entrega de productos de Aruma “casi gratis” es falsa: contenido viralizado presenta inconsistencias

Partido Alianza Lima vs Banco República de Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto por el Sudamericano de Vóley

Presidencia rechaza pagar defensa de Boluarte en caso de enriquecimiento ilícito, pero aprueba otros cuatro pagos

Espectáculos

Gisela Valcárcel recuerda boda con Roberto Martínez y hace confesión sobre su reencuentro: "La gente se ilusionó con que nosotros volvamos"

Estrella Torres, excantante de Corazón Serrano, niega que su esposo haya agredido a fan que le regaló un peluche: “La seguridad lo empujó”

Gisela Valcárcel afirma que no se cree la reina de la televisión peruana: "Nunca me he puesto una corona"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidencia rechaza pagar defensa de Boluarte en caso de enriquecimiento ilícito, pero aprueba otros cuatro pagos

EN VIVO, eligen HOY al nuevo presidente del Perú: Congreso vota por Héctor Acuña, Maricarmen Alva, José Balcazar y Edgar Reymundo

Lista de candidatos presidenciales para las Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025