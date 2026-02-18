Durante la última emisión de ‘América Hoy’, Samahara Lobatón protagonizó un momento inesperado junto a Janet Barboza. En plena transmisión en vivo, 'La Rulitos' le pidió, de rodillas, que no retomara su relación ni con Bryan Torres - quien fue acusado de agredirla físicamente - ni con Youna, padre de su primogénita. La figura de televisión le recordó que, con ambas exparejas, ha protagonizado más de un conflicto mediático que, para ella, dejó en claro la toxicidad de su vínculo sentimental.

"Me voy a arrodillar porque quiero pedirles a los santos… Júrame que no vas a regresar ni con Bryan ni con Youna", expresó, desatando reacciones inmediatas en el estudio. Además, la escena provocó risas en la propia hija de Melissa Klug, quien aseguró que su historia con el barbero no tendría un segundo capítulo, pese a las especulaciones en redes sociales.

Samahara Lobatón descarta reconciliación con Youna

Ek miércoles 18 de febrero, Samahara Lobatón fue enfática al aclarar que los coqueteos que mantiene con Youna en sus transmisiones en vivo de TikTok forman parte de una dinámica sin intención sentimental. En la misma línea, la influencer negó cualquier posibilidad de retomar su relación con el padre de su hija mayor y aseguró que su prioridad es mantenerse enfocada en su vida personal.

"Con nadie, no voy a regresar con nadie. Voy a estar soltera todo el año", agregó de manera tajante. Además, minimizó el intercambio de mensajes en redes sociales y lo calificó como parte de una broma: "Es parte de la novela turca auspiciada por el Larco Herrera, así lo hemos puesto. Voy a estar soltera", sentenció, dejando en claro que no contempla una reconciliación en el corto plazo.

Samahara Lobatón viajará a EE.UU. para ver a Youna

Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly Medina, Youna sorprendió al dejar abierta la posibilidad de un acercamiento sentimental con Samahara Lobatón, madre de su única hija. El barbero, quien atraviesa una etapa delicada en su salud, habló sobre el verdadero vínculo que mantiene actualmente con la influencer.

"Entre broma y broma la verdad se asoma. Vendrá acá, vamos a compartir, ambos tenemos puntos de vista diferentes. Samahara es una persona muy cerrada, muy impulsiva y ese tipo de cosas hace que choquemos mucho. No creo que podría pasar algo más entre nosotros, pero yo nunca puedo decir nunca. Por el momento estamos bien, de esta manera. Nos reímos muchísimo", concluyó.