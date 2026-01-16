Pedro Araujo sorprendió al revelar que él y Jazmín Pinedo pasaron la Navidad junto a Gino Assereto, exnovio de la conductora y padre de su hija. En conversación con el noticiero de espectáculos de América Televisión, el empresario uruguayo destacó la buena relación que mantiene con el exchico reality.

“Hay una relación cordial”, declaró durante su estadía en Lima. Además, precisó que lleva más de tres años de relación con la exmodelo y descartó rumores sobre un posible ingreso a ‘Esto es Guerra’, versiones que venían circulando en redes sociales.

Pedro Araujo relata cómo pasó la Navidad junto a Jazmín Pinedo y Gino Assereto, ex de su novia

Pedro Araujo contó que los tres compartieron juntos la noche del 24 de diciembre y reveló como la pasaron. “El 24 (de diciembre) lo pasamos todos juntos, muy bien, nos llevamos bárbaro. Hay una relación cordial con él, sin duda, la mejor”, afirmó, dejando en claro el buen trato que mantiene con Gino Assereto, expareja de Jazmín Pinedo.

Además, el empresario se animó a revelar qué es lo que menos le gusta de Perú, razón que lo motiva a no venir con frecuencia al país para visitar a su pareja. “Yo trato que ella venga más a Uruguay que yo a Perú, esa es la verdad. No me gusta el tráfico”, señaló.

Finalmente, contó que conversa seguido con la conductora sobre la posibilidad de que se mude con él a Uruguay. “Yo vivo allá en un lugar con mucha naturaleza, con otro estilo de vida y creo que sería lo mejor”, dijo.