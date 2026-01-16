HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi amenaza con barrer el Poder Judicial | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Uruguayo Pedro Araujo sorprendió al hablar de su encuentro con Gino Assereto, exchico reality y expareja de Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto estuvieron siete años y tienen una hija en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Jazmín Pinedo y Gino Assereto estuvieron siete años y tienen una hija en común. Foto: Composición LR/Instagram.

Pedro Araujo sorprendió al revelar que él y Jazmín Pinedo pasaron la Navidad junto a Gino Assereto, exnovio de la conductora y padre de su hija. En conversación con el noticiero de espectáculos de América Televisión, el empresario uruguayo destacó la buena relación que mantiene con el exchico reality.

“Hay una relación cordial”, declaró durante su estadía en Lima. Además, precisó que lleva más de tres años de relación con la exmodelo y descartó rumores sobre un posible ingreso a ‘Esto es Guerra’, versiones que venían circulando en redes sociales.  

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Jazmín Pinedo confiesa que tiene planes de matrimonio junto a su novio uruguayo Pedro Araujo: 'Hemos conversado'

lr.pe

Pedro Araujo relata cómo pasó la Navidad junto a Jazmín Pinedo y Gino Assereto, ex de su novia

Pedro Araujo contó que los tres compartieron juntos la noche del 24 de diciembre y reveló como la pasaron. “El 24 (de diciembre) lo pasamos todos juntos, muy bien, nos llevamos bárbaro. Hay una relación cordial con él, sin duda, la mejor”, afirmó, dejando en claro el buen trato que mantiene con Gino Assereto, expareja de Jazmín Pinedo.

Además, el empresario se animó a revelar qué es lo que menos le gusta de Perú, razón que lo motiva a no venir con frecuencia al país para visitar a su pareja. “Yo trato que ella venga más a Uruguay que yo a Perú, esa es la verdad. No me gusta el tráfico”, señaló.

Finalmente, contó que conversa seguido con la conductora sobre la posibilidad de que se mude con él a Uruguay. “Yo vivo allá en un lugar con mucha naturaleza, con otro estilo de vida y creo que sería lo mejor”, dijo.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: 'Me encantó tanto'

lr.pe
Notas relacionadas
Jazmín Pinedo confiesa que tiene planes de matrimonio junto a su novio uruguayo Pedro Araujo: "Hemos conversado"

Jazmín Pinedo confiesa que tiene planes de matrimonio junto a su novio uruguayo Pedro Araujo: "Hemos conversado"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo expresa su indignación contra Bryan Torres por violenta agresión hacia Samahara Lobatón: “Imágenes despreciables”

Jazmín Pinedo expresa su indignación contra Bryan Torres por violenta agresión hacia Samahara Lobatón: “Imágenes despreciables”

LEER MÁS
Jazmín Pinedo es voceada para conducir ‘América hoy’ en el 2026 tras la salida de Ethel Pozo: “Agradezco la confianza del canal”

Jazmín Pinedo es voceada para conducir ‘América hoy’ en el 2026 tras la salida de Ethel Pozo: “Agradezco la confianza del canal”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
Pamela López justifica solicitud de S/64 mil de pensión a Christian Cueva: “Nuestras condiciones y realidades son distintas"

Pamela López justifica solicitud de S/64 mil de pensión a Christian Cueva: “Nuestras condiciones y realidades son distintas"

LEER MÁS
Renzo Schuller no va más en 'Esto es guerra' y le dice adiós a la conducción de los realities: "Ya nos encontraremos en otro lugar"

Renzo Schuller no va más en 'Esto es guerra' y le dice adiós a la conducción de los realities: "Ya nos encontraremos en otro lugar"

LEER MÁS
Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

LEER MÁS
Miss Global 2020: conoce a Palmira Ruiz, la candidata acusada de presunto fraude

Miss Global 2020: conoce a Palmira Ruiz, la candidata acusada de presunto fraude

LEER MÁS
Bad Bunny en Perú: usuarios crean divertidos memes al no conseguir entradas para su concierto

Bad Bunny en Perú: usuarios crean divertidos memes al no conseguir entradas para su concierto

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Precio de combustibles HOY 16 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Espectáculos

‘Cachaza’ expone cómo logró terminar una relación larga y comparte consejos para cuidar la paz mental: “No es fácil”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Laura Huarcayo es anunciada como la nueva conductora de Mande Quien Mande para la temporada 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025