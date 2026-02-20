Luego de que el tiktoker Valentino Palacios y Gino Assereto protagonizaran un viral video de TikTok, que desató reacciones y rumores de un presunto romance entre ambos, Jazmín Pinedo, expareja de Gino, se pronunció para revelar detalles sobre la peculiar colaboración. Durante la transmisión de su programa 'Más Espectáculos', la conductora aseguró que llamó al papá de su hija para consultarle cómo es que se dio el junte.

Según la popular 'Chinita', Assereto le contó que todo se trató de una coordinación por teléfono con la personalidad de TikTok, y le restó importancia a los rumores de una relación que surgieron hace días en redes sociales. "Ya llamé a Gino Assereto. (...) Dice que lo habían coordinado por teléfono y que Valentino había conversado un poquito, y así. A él normal, le encantó, Valentino le cae súper bien", aseguró.

Jazmín Pinedo no da importancia a rumores de romance

En sus mismas declaraciones, Pinedo tomó de manera positiva la colaboración entre su expareja y Valentino, señalando que las personas podrían centrarse en disfrutar y divertirse con el contenido sin tener que buscarle algún lado controversial. Además, consideró que existe una "buena química" entre ambos, poniendo así, paños fríos a las especulaciones de romance.

"Obviamente como dice Jota (hermano de Gino), en eso sí le doy la razón, hay que divertirnos, hay que reírnos. La gente que se lo quiere tomar a mal o en serio, bueno, es cosa suya, pero si uno puede disfrutar, y además hay buena química, en buena hora”, enfatizó la exmodelo. Como se recuerda, hace poco Jota Benz bromeó que "no sabía que tenía un cuñado" en referencia al tiktoker.

Valentino y Gino protagonizan video viral de TikTok

A través de su cuenta oficial de Tiktok, Palacios compartió un video que rápidamente causó revuelo entre sus seguidores y usuarios de la red. El contenido venía acompañado de la frase: "El arte de ser gracioso. Mi neto", y luego mostraba a Gino Assereto sentando tomando café con una sonrisa coqueta en lo que parecía ser una cita junto a Valentino.

Personas en TikTok especularon si se trataba de una confirmación de romance o tan solo de una divertida colaboración, luego de que en 'Esto es Guerra' deslizaran que Valentino tenía cercanía con el conocido como 'Tiburón'. Cabe resaltar que el video estuvo inspirado en un popular trend en la red social.