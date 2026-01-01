Yahaira Plasencia tuvo palabras de elogio para Darinka Ramírez por el rol que desempeña como madre de la última hija de Jefferson Farfán, ex pareja de la cantante de salsa. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la intérprete de ‘Y le dije no’ fue consultada por una seguidora sobre la influencer y no dudó en destacar su esfuerzo y compromiso con la crianza de su pequeña de tres años.

Plasencia se refirió públicamente a Darinka Ramírez y elogió la dedicación que demuestra al sacar adelante a su hija, fruto de una relación pasada con el exseleccionado nacional. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes aplaudieron su actitud.

Yahaira Plasencia elogia a Darinka Ramírez

“Me parece que es una chica que está saliendo adelante por su hijita, una hija hermosa, por cierto. Creo que cuando una es madre hace de todo; mi mamá lo ha hecho. Todas las mujeres del Perú son chamba, trabajadoras, emprendedoras, y creo que eso es lo que está haciendo ella”, expresó la cantante de salsa.

Asimismo, la popular ‘Patrona’ aclaró que, si bien no mantiene una relación cercana con Darinka Ramírez, tiene conocimiento de quién es. “No la conozco, sé claramente quién es por la televisión, por TikTok, por todo. Cuando una es mamá, saca adelante a sus hijos, y ella está haciendo lo mejor posible para que su hija lo vea”, añadió.

¿Quién es Darinka Ramírez?

Darinka Ramírez, de 26 años, es una modelo e influencer peruana que alcanzó mayor notoriedad pública luego de confirmarse que es la madre de la cuarta hija del exfutbolista Jefferson Farfán. En diversas ocasiones, Ramírez ha denunciado públicamente que el exseleccionado nacional sería un padre ausente, señalando que cumple con sus obligaciones económicas, pero no mantiene una presencia constante en la vida de la menor.

Durante las celebraciones de Navidad, la influencer anunció que se encuentra esperando a su segunda hija. Aunque no se ha revelado la identidad de su actual pareja, Darinka aseguró que se trata de una persona que la cuida y se preocupa tanto por ella como por su hija de tres años, a pesar de no ser el padre biológico de la menor.