Ya pasaron algunos años desde que Jefferson Farfán se retiró del fútbol profesional. El exdelantero de la selección peruana colgó los chimpunes tras coronarse bicampeón con Alianza Lima. Hoy en día, ha incursionado en el rubro del entretenimiento con 'Enfocados', podcast que dirige junto con Roberto Guizasola. Además, este 2026, el popular 'Foquita' decidió inaugurar 'Satélite Plus', canal de streaming que busca competir y posicionarse como el favorito del público peruano.

A propósito, Farfán apareció en una reciente entrevista con el streamer 'Cristorata' para hablar sobre distintos temas. Durante el diálogo, el '10 de la Calle' recordó su paso por PSV, su primer club en Europa, y reveló cuánto fue su primer sueldo en Países Bajos.

Jefferson Farfán reveló cuál era su sueldo inicial en PSV

Farfán aseguró que su primer suelo en el PSV era de 18 mil dólares. Recordemos que dejó Alianza desde muy joven, concretamente con 19 años, tras romperla en el fútbol peruano. En su estadía por Países Bajos, el exatacante marcó 57 goles y brindó 23 asistencias en 118 encuentros.

"Te voy a decir cuánto era mi sueldo, nunca lo he dicho. Mi primer sueldo en el PSV, para que lo sepas, era de 18 mil dólares. Así empecé yo. ¿Cuánto ganas tú?", le comentó al popular streamer.

¿En qué clubes jugó Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán no solo jugó en Europa, sino también en Medio Oriente después de varios años en Alemania. A continuación, conoce la carrera de la 'Foquita'.