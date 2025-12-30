El vocalista de Los conquistadores de la Salsa, Alberto Cotrina, habló por primera vez tras ser señalado como el padre de la segunda bebé que espera Darinka Ramírez. El cantante se pronunció en televisión nacional, dónde descartó tajantemente ser el padre biológico y rechazó mantener un noviazgo con la influencer, al remarcar que es un hombre casado.

“Son especulaciones, más nada. Yo estoy normal, tranquilo, tú sabes cómo son las cosas. Mi esposa lo tomó relax, además, Darinka es amiga nuestra, es amiga de nosotros”, declaró el salsero a Christian Domínguez en ‘Todo se filtra’, luego de ser consultado por los rumores que lo vinculan con la madre de la última hija de Jefferson Farfán.

Salsero revela que no sabe quién es el padre de la hija de Darinka Ramírez

En otra parte de la entrevista, Alberto Cotrina aseguró no saber quién es el novio ni el padre de la segunda hija de Darinka Ramírez. “El público especula lo que desea, yo estoy normal, soy parte del rubro. A la pareja de Darinka no lo conozco”, aclaró el vocalista en vivo.

Finalmente, sostuvo que se enteró del embarazo de la modelo como todos, a través de las redes sociales durante Navidad. “Yo no sabía que estaba embarazada. Yo recién me he enterado. Hay cosas que uno no comenta, así seamos amigos”, expresó.

¿Por qué se vinculó a Alberto Cotrina con Darinka Ramírez?

En noviembre de este año, Darinka Ramírez fue convocada por Alberto Cotrina y su grupo Los conquistadores de la Salsa, para convertirse en la imagen del nuevo videoclip de la canción “Quieres ser mi amante”.

La química entre ambos expuesta en las imágenes, y además grabaron diversos videos para TikTok que fueron festejado por los usuarios, quienes comentaban que harían una bonita pareja. Sin embargo, la misma influencer ya negó tener algún vínculo con el salsero, quien también aclaró que está casado.