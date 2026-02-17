Darinka Ramírez llamó la atención de sus seguidores al presentar públicamente a su hermana menor, Danuska Ramírez, a través de una publicación en Instagram. En la imagen compartida, ambas aparecen sonrientes mientras la joven de 23 años sostiene en brazos a la hija de Jefferson Farfán. Junto a la fotografía, la influencer escribió un breve pero afectuoso mensaje: “Te amamos”.

La creadora de contenido, quien se encuentra embarazada de su segunda hija, expresó su amor por su hermana, y celebró esta fecha especial en compañía de sus familaires y amigos decercanos de la joven, quienes la sorprendieron con costosos regalos de la marca Carolina Herrera y Crepier.

Darinka Ramírez y su familia. Foto: Instagram

Darinka Ramírez presenta a su hermana y le dedica mensaje por su cumpleaños

El gesto se dio en el marco del cumpleaños de su hermana, a quien también dedicó una felicitación especial: “Happy birthday, hermanita. Que tus sueños se hagan realidad y seas feliz siempre”. La aparición pública de Danuska se produjo durante la celebración de sus 23 años, la cual festejó con una reunión íntima junto a amigos cercanos y familiares, tal como mostró en sus historias.

Durante la celebración, la joven compartió videos y fotografías de los regalos, saludos y momentos especiales que recibió. En uno de los clips publicados expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron escribiendo: “Los quiero mucho”. La decoración del evento destacó por una temática en tonos pastel, con globos y rosas que ambientaron el lugar, mientras la homenajeada lucía un vestido largo rosado acorde con el estilo de la fiesta.

Danuska Ramírez. Foto: Instagram

¿Quién es Danuska Ramírez, la hermana menor de Darinka Ramírez?

Danuska mantiene una presencia activa en redes sociales bajo el usuario @dnsk.rm, en la cual comparte contenido sobre su estilo de vida. Entre sus publicaciones destacan rutinas personales, viajes y experiencias en distintos países como Estados Unidos, Colombia y Cuba, mostrando parte de su día a día a sus seguidores.

Además, dedica un espacio especial a fotografías tomadas en conciertos y eventos musicales a los que asiste. Entre ellos resalta su presencia en presentaciones del artista urbano Bad Bunny, lo que evidencia su interés por la música y el entretenimiento.