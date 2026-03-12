El reciente emprendimiento de Melanie Martínez junto a su hija Camila Domínguez ha captado la atención del público no solo por la propuesta de helados artesanales, sino también por la inesperada participación de otras exparejas de Christian Domínguez en la promoción del negocio.

Martínez, exintegrante de Agua Bella y madre de la hija mayor del cantante de cumbia, decidió dar un paso al frente para hablar sobre su nuevo proyecto. Su testimonio revela la necesidad de encontrar estabilidad económica y la voluntad de trabajar de manera independiente.

Melanie Martínez habla sobre su nuevo emprendimiento

En conversación con 'América Hoy', Melanie Martínez fue clara al exponer su situación y la motivación que la llevó a impulsar este proyecto. “Necesito generar ingresos, necesito trabajar, necesito sacar adelante a mi familia, no depender de nadie. (…) Yo ahora mismo me dedico a trabajar desde mi casa. Hago de todo: postres, perfumes, vendo perfumes de diseñador, vendo helados y con eso trato de solventar los gastos de mi casa. Lo que falta, en todo caso. Es así como me gano la vida, pero necesito generar más ingresos para poder estar muchísimo mejor”, expresó.

La madre de Camila Domínguez también compartió el impacto emocional que le genera la exposición de su vida privada. “Eso de que a veces te saquen en cara cosas es doloroso, sobre todo para una mujer”, señaló, dejando entrever que su decisión de emprender responde también a un deseo de reafirmar su independencia.

Otras exparejas de Christian Domínguez apoyan a Melanie Martínez y a su hija

El negocio de helados artesanales Delicias La Monita, desarrollado junto a su hija, se convirtió en una vitrina para mostrar la capacidad de Martínez de reinventarse. En medio de las promociones de la marca, figuras del espectáculo, incluidas otras exparejas de Christian Domínguez como Vania Bludau y Pamela Franco, compartieron la iniciativa en sus redes sociales, destacando la calidad del producto y animando al público a comprarlo.

Este gesto generó sorpresa en el público, pues reavivó el interés en las relaciones pasadas del cumbiambero. Otra persona que decidió apoyar a madre e hija fue Leonard León, exesposo de Karla Tarazona, quien regresó con Christian Domínguez en 2025.