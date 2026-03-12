HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Melanie Martínez tras apoyo de las exparejas de Christian Domínguez en su emprendimiento con su hija Camila: "Necesito sacar adelante a mi familia"

Pamela Franco y Vania Bludau sorprendieron al promocionar el emprendimiento de Melanie Martínez y su hija con Christian Domínguez. La exintegrante de Agua Bella reveló la motivación de su proyecto.

Melanie Martínez, exintegrante de Agua Bella, es madre de Camila, la hija mayor de Christian Domínguez.
Melanie Martínez, exintegrante de Agua Bella, es madre de Camila, la hija mayor de Christian Domínguez. | Foto: composición LR/Instagram/América Hoy

El reciente emprendimiento de Melanie Martínez junto a su hija Camila Domínguez ha captado la atención del público no solo por la propuesta de helados artesanales, sino también por la inesperada participación de otras exparejas de Christian Domínguez en la promoción del negocio.

Martínez, exintegrante de Agua Bella y madre de la hija mayor del cantante de cumbia, decidió dar un paso al frente para hablar sobre su nuevo proyecto. Su testimonio revela la necesidad de encontrar estabilidad económica y la voluntad de trabajar de manera independiente.

PUEDES VER: Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

lr.pe

Melanie Martínez habla sobre su nuevo emprendimiento

En conversación con 'América Hoy', Melanie Martínez fue clara al exponer su situación y la motivación que la llevó a impulsar este proyecto. “Necesito generar ingresos, necesito trabajar, necesito sacar adelante a mi familia, no depender de nadie. (…) Yo ahora mismo me dedico a trabajar desde mi casa. Hago de todo: postres, perfumes, vendo perfumes de diseñador, vendo helados y con eso trato de solventar los gastos de mi casa. Lo que falta, en todo caso. Es así como me gano la vida, pero necesito generar más ingresos para poder estar muchísimo mejor”, expresó.

La madre de Camila Domínguez también compartió el impacto emocional que le genera la exposición de su vida privada. “Eso de que a veces te saquen en cara cosas es doloroso, sobre todo para una mujer”, señaló, dejando entrever que su decisión de emprender responde también a un deseo de reafirmar su independencia.

PUEDES VER: Katia Condos se enfada con reporteros de 'Amor y fuego' ante insistencia sobre su separación de Federico Salazar

lr.pe

Otras exparejas de Christian Domínguez apoyan a Melanie Martínez y a su hija

El negocio de helados artesanales Delicias La Monita, desarrollado junto a su hija, se convirtió en una vitrina para mostrar la capacidad de Martínez de reinventarse. En medio de las promociones de la marca, figuras del espectáculo, incluidas otras exparejas de Christian Domínguez como Vania Bludau y Pamela Franco, compartieron la iniciativa en sus redes sociales, destacando la calidad del producto y animando al público a comprarlo.

Este gesto generó sorpresa en el público, pues reavivó el interés en las relaciones pasadas del cumbiambero. Otra persona que decidió apoyar a madre e hija fue Leonard León, exesposo de Karla Tarazona, quien regresó con Christian Domínguez en 2025.

Notas relacionadas
Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

LEER MÁS
Karla Tarazona sorprende al revelar que Christian Domínguez quiso volver con ella tras terminar con la 'Chabelita': "Le dije un rotundo no"

Karla Tarazona sorprende al revelar que Christian Domínguez quiso volver con ella tras terminar con la 'Chabelita': "Le dije un rotundo no"

LEER MÁS
¡Adiós ‘Préndete’! Programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

¡Adiós ‘Préndete’! Programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán deberá pagar S/7,000 de pensión anticipada a Darinka Ramírez por su hija

Jefferson Farfán deberá pagar S/7,000 de pensión anticipada a Darinka Ramírez por su hija

LEER MÁS
Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

LEER MÁS
Joven ampayada besando a Carlos Alcántara no descarta seguir saliendo con el actor y lo llena de elogios: "Lo siento lleno de vida"

Joven ampayada besando a Carlos Alcántara no descarta seguir saliendo con el actor y lo llena de elogios: "Lo siento lleno de vida"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melanie Martínez tras apoyo de las exparejas de Christian Domínguez en su emprendimiento con su hija Camila: "Necesito sacar adelante a mi familia"

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Congreso apruebas leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

Espectáculos

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven momento incómodo al ser consultados por veterinaria María Pía tras regresar juntos de Colombia

Katia Condos se enfada con reporteros de 'Amor y fuego' ante insistencia sobre su separación de Federico Salazar

Jefferson Farfán deberá pagar S/7,000 de pensión anticipada a Darinka Ramírez por su hija

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso apruebas leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025