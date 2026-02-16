HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Xiomy Kanashiro muestra exclusivo regalo de Jefferson Farfán en viaje a Colombia por su primer año juntos

Xiomy Kanashiro enseñó solo por algunos segundos el costoso detalle que le dio Jefferson Farfán durante su viaje a Colombia, donde celebraron su aniversario. 

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán son novios de manera oficial desde el 14 de febrero del año pasado. Foto: Composición LR/Instagram.
Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán son novios de manera oficial desde el 14 de febrero del año pasado. Foto: Composición LR/Instagram.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro festejaron su primer año juntos como pareja con un romántico viaje a Cartagena, Colombia, donde disfrutaron de sus playas, cenas frente al mar, momentos de descanso en el hotel y del ambiente caribeño de la ciudad.

Además, la popular ‘chinita’ sorprendió al mostrar, por solo unos segundos, el lujoso regalo que recibió del exfutbolista: un reloj de la exclusiva marca Cartier. El detalle se pudo ver en un video que Xiomy compartió en sus redes sociales, donde resumió los mejores momentos de su viaje el país cafetero.   

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron su primer año de relación en San Valentín: 'Amor tan bonito'

lr.pe

Xiomy Kanashiro presume reloj de la marca Cartier que le regaló Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro siempre había caracterizado por mantener en reserva los regalos que recibe de Jefferson Farfán. Sin embargo, esta vez decidió presumir, solo por algunos segundos, exclusivo reloj, lo que fue suficiente para que los usuarios reaccionaran sorprendidos por el lujoso detalle que le dio el exfutbolista.

Hasta el momento, la bailarina y actriz cómica no se ha pronunciado sobre el gesto de su pareja, pese a que fue una de las preguntas más repetidas en la caja de comentarios.

Cabe recordar que Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro viajaron a Colombia para celebrar su primer año juntos como pareja, luego de que el 14 de febrero de 2025 hicieran oficial su noviazgo en redes sociales.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro revela que le gustaría tener un hijo con Jefferson Farfán, pese a que él se realizó la vasectomía: 'Tenemos que conversar'

lr.pe

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se dedican tiernos mensajes por San Valentín

Ambos pasaron San Valentín en Colombia y se dedicaron románticos mensajes en redes sociales por ese día, fecha en que también cumplían un año como novios. “Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín mi China. Te amo”, compartió Jefferson Farfán, adjuntando fotos de su estadía en Cartagena.

Por su parte, Xiomy Kanashiro también le dedicó un mensaje al exfutbolista. “Feliz año mi Morchi. Quiero agradecerte por este año juntos lleno de amor y risas. No tienes idea del amor tan bonito que siento hacia ti, sigamos siendo felices. Gracias por ser mi San Valentín. Te amo”, escribió.

