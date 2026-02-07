Darinka Ramírez anunció que iniciará una nueva demanda por aumento de pensión de alimentos contra Jefferson Farfán, padre de su hija, al asegurar que el exfutbolista no se hace cargo de los gastos escolares de la menor. La influencer, quien actualmente se encuentra embarazada de su segundo bebé, afirmó que tuvo que asumir sola los pagos relacionados con la inscripción y matrícula del colegio donde su hija iniciará clases este 2026.

En declaraciones a 'Arriba mi gente', Darinka Ramírez sostuvo que la 'Foquita' no muestra interés en el proceso educativo de la niña de 3 años. Según relató, el exfutbolista incluso la dejó como única responsable económica en un permiso notariado, situación que calificó como preocupante. “Prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen”, expresó.

Darinka Ramírez anuncia demanda contra Farfán por aumento de alimentos

La expareja de Jefferson Farfán cuestionó la falta de apoyo del exfutbolista y remarcó que, pese a no tener los mismos ingresos, ella sí cumple con todas las necesidades de su hija. “Yo no soy una persona millonaria, aun así trabajo, pero no tengo los mismos ingresos que el papá. Puedo darle una buena vida a mi hija, ¿por qué él no puede?”, señaló.

La influencer confirmó que ya inició un nuevo proceso legal para solicitar el aumento de la pensión de alimentos, debido a que los gastos de su hija se incrementarán al comenzar su etapa escolar. Darinka Ramirez manifestó su indignación al asegurar que no recibió ninguna respuesta por parte de la pareja de Xiomy Kanashiro. “No me habló ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias”, afirmó.

Darinka Ramírez revela que Farfán es un padre ausente con su hija

Además del aspecto económico, Darinka Ramírez cuestionó la escasa presencia de Jefferson Farfán en la vida de su hija. Según indicó, el exfutbolista ve a la menor solo cuando “se acuerda”, con intervalos que pueden extenderse por semanas o incluso meses.

“La ve cada dos o tres semanas, cada mes o dos meses. Lo único que deseo es que se preocupe por su hija”, declaró. La influencer lamentó que, pese a que Farfán exhibe viajes y lujos, no priorice a la niña. “El papá que ama lo demuestra con hechos, ni económicamente, ni presencialmente, ni con nada”, concluyó.