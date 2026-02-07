HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     
Espectáculos

Darinka Ramírez iniciará demanda por aumento de pensión contra Jefferson Farfán para su hija: "Me puso como responsable económica"

La madre de la hija de Jefferson Farfán aseguró que asumió sola los gastos escolares de su pequeña y reveló que el exfutbolista la dejó como responsable económica en un documento notariado.

Darinka Ramírez demandará a Farfán por pensión de alimentos de su hija. Foto: composición LR/Instagram
Darinka Ramírez demandará a Farfán por pensión de alimentos de su hija. Foto: composición LR/Instagram

Darinka Ramírez anunció que iniciará una nueva demanda por aumento de pensión de alimentos contra Jefferson Farfán, padre de su hija, al asegurar que el exfutbolista no se hace cargo de los gastos escolares de la menor. La influencer, quien actualmente se encuentra embarazada de su segundo bebé, afirmó que tuvo que asumir sola los pagos relacionados con la inscripción y matrícula del colegio donde su hija iniciará clases este 2026.

En declaraciones a 'Arriba mi gente', Darinka Ramírez sostuvo que la 'Foquita' no muestra interés en el proceso educativo de la niña de 3 años. Según relató, el exfutbolista incluso la dejó como única responsable económica en un permiso notariado, situación que calificó como preocupante. “Prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen”, expresó.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Darinka Ramírez muestra lujosa camioneta que su novio le regaló: 'Para transportar con cuidado a mi hija'

lr.pe

Darinka Ramírez anuncia demanda contra Farfán por aumento de alimentos

La expareja de Jefferson Farfán cuestionó la falta de apoyo del exfutbolista y remarcó que, pese a no tener los mismos ingresos, ella sí cumple con todas las necesidades de su hija. “Yo no soy una persona millonaria, aun así trabajo, pero no tengo los mismos ingresos que el papá. Puedo darle una buena vida a mi hija, ¿por qué él no puede?”, señaló.

La influencer confirmó que ya inició un nuevo proceso legal para solicitar el aumento de la pensión de alimentos, debido a que los gastos de su hija se incrementarán al comenzar su etapa escolar. Darinka Ramirez manifestó su indignación al asegurar que no recibió ninguna respuesta por parte de la pareja de Xiomy Kanashiro. “No me habló ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias”, afirmó.

PUEDES VER: Darinka Ramírez presume su pancita de embarazo y su hija se roba la atención con tierno mensaje: 'Te amo, hermanita'

lr.pe

Darinka Ramírez revela que Farfán es un padre ausente con su hija

Además del aspecto económico, Darinka Ramírez cuestionó la escasa presencia de Jefferson Farfán en la vida de su hija. Según indicó, el exfutbolista ve a la menor solo cuando “se acuerda”, con intervalos que pueden extenderse por semanas o incluso meses.

“La ve cada dos o tres semanas, cada mes o dos meses. Lo único que deseo es que se preocupe por su hija”, declaró. La influencer lamentó que, pese a que Farfán exhibe viajes y lujos, no priorice a la niña. “El papá que ama lo demuestra con hechos, ni económicamente, ni presencialmente, ni con nada”, concluyó.

Notas relacionadas
Darinka Ramírez muestra lujosa camioneta que su novio le regaló: "Para transportar con cuidado a mi hija”

Darinka Ramírez muestra lujosa camioneta que su novio le regaló: "Para transportar con cuidado a mi hija”

LEER MÁS
Darinka Ramírez presume su pancita de embarazo y su hija se roba la atención con tierno mensaje: “Te amo, hermanita”

Darinka Ramírez presume su pancita de embarazo y su hija se roba la atención con tierno mensaje: “Te amo, hermanita”

LEER MÁS
Yahaira Plasencia resalta la dedicación de Darinka Ramírez por su hija: "Cuando uno es madre hace de todo"

Yahaira Plasencia resalta la dedicación de Darinka Ramírez por su hija: "Cuando uno es madre hace de todo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

LEER MÁS
Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

LEER MÁS
Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar vía L1 Max por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Espectáculos

Natalia Málaga sorprende con curioso comentario por el cumpleaños de Eva Ayllón: "Disfruta tu vida"

Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia recibir amenazas por WhatsApp y asegura que son desde Ecuador: “Se lo dejo a Dios”

Muere Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, a los 47 años tras perder batalla contra el cáncer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes, según Imasem

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025