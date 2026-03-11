HOYSuscripcion LR Focus

Paolo Guerrero comparte reflexivo video tras su ruptura con Ana Paula Consorte: "Necesitamos equilibrar lo que sentimos"

Futbolista Paolo Guerrero lanzó video que, según usuarios, explicaría lo que habría ocasionado su ruptura con la brasileña Ana Paula Consorte.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte estuvieron más de tres años juntos. Foto: Composición LR/Instagram.
Paolo Guerrero compartió un reflexivo video en sus historias de Instagram, que muchos usuarios interpretaron como una presunta indirecta a Ana Paula Consorte, quien hace poco anunció su ruptura con el futbolista de Alianza Lima.  

En el clip se observa un mensaje sobre el engaño y la decepción: Necesitamos equilibrar lo que sentimos, lo que entregamos y lo que toleramos, dice una parte del post. Lo curioso es que, minutos después de publicarlo, el popular ‘depredador’ decidió eliminar el video.

PUEDES VER: Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: "Lo mejor es seguir cada uno con su vida"

Guerrero y el reflexivo video que, según usuarios, explicaría lo que habría ocasionado su ruptura con Ana Paula

El video mensaje que compartió Paolo Guerrero, de 42 años, trata sobre una persona decepcionada por la forma en que fue tratada. Incluso, se desliza la posibilidad de una infidelidad.

“Si eres demasiado bueno, te usarán. Si eres demasiado fuerte, te pondrán a prueba. Si eres demasiado amable, se aprovecharán de ti. Si estás siempre disponible, olvidarán tu valor. Si eres honesto, incomodarás. Si confías demasiado, te engañarán. Si eres demasiado humilde, te subestimarán. Si perdonas demasiado, repetirán el error”, se escucha al inicio del clip del futbolista.

Al final de la publicación, el mensaje asegura que una ruptura puede traer también tranquilidad. “Si lo das todo, quedarás vacío. La regla es simple, cualquier extremo te debilita, incluso lo bueno, cuando se pasa de su medida, te rompe por dentro. Necesitamos equilibrar lo que sentimos, lo que entregamos y lo que toleramos”, concluye.

Tras eliminar el video, muchos usuarios en redes sociales interpretaron que el mensaje habría buscado explicar lo que, presuntamente, ocasionó el fin de su relación de tres años y medio con Ana Paula Consorte.

PUEDES VER: Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero eliminan todas sus fotos juntos de Instagram tras revelarse el fin de su relación

