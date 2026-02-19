Flavia López recuerda tenso episodio con Luciana Fuster por Patricio Parodi durante su paso por el Miss Grand International: “Me pareció desatinado”
La modelo Flavia López rompió su silencio y contó un episodio incómodo que vivió en plena competencia internacional, donde un comentario de Luciana Fuster la tomó por sorpresa.
La ex Miss Grand Perú, Flavia López, sorprendió al referirse a Luciana Fuster y revelar que atravesó una situación incómoda durante su participación en el Miss Grand International. Según explicó, el momento ocurrió en medio de rumores que la vinculaban con Patricio Parodi, lo que generó una tensión innecesaria en plena competencia.
La modelo señaló que el episodio la tomó desprevenida, ya que se encontraba enfocada en el certamen y atravesaba un momento delicado a nivel físico. En ese contexto, consideró que ciertos comentarios no fueron oportunos y terminaron afectando su tranquilidad emocional.
El comentario de Luciana Fuster que generó incomodidad en Flavia López
Flavia López confesó que el momento más tenso ocurrió cuando Luciana Fuster le hizo una pregunta relacionada con Patricio Parodi durante una transmisión. La situación la descolocó, ya que atravesaba una lesión en la rodilla y enfrentaba altos niveles de estrés por la competencia.
“Ese comentario sí me pareció desatinado”, expresó la modelo al recordar el episodio. Para ella, el contexto no era el adecuado y el enfoque debía mantenerse en el certamen, no en asuntos personales que nada tenían que ver con su desempeño.
Flavia López revela que Luciana Fuster no la apoyó en certamen de belleza
Durante su participación en el programa de streaming 'Sin +Q Decir', Flavia López aclaró que no mantiene una amistad con Luciana Fuster. Además, contó que buscó su respaldo en las votaciones del certamen internacional, aunque nunca obtuvo respuesta por parte de la entonces reina de belleza.
La exreina explicó que, mientras solicitaba apoyo para impulsar su participación, quien sí la ayudó fue Patricio Parodi. Según relató, él compartía las publicaciones y animaba al público a votar, un gesto que ella valoró en medio de la presión propia del concurso.