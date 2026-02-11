HOYSuscripcion LR Focus

Flavia López confronta a Magaly Medina por llamarla "mosca muerta" tras negar beso con Patricio Parodi: "Yo no me hago la santa"

La modelo se defendió tras calificativos de Magaly Medina. En su último programa, la conductora cuestionó con firmeza a Flavia López, quien fue ampayada en una situación con Patricio Parodi.

Flavia López respondió a Magaly Medina en el canal de María Pía Copello.
Flavia López respondió a Magaly Medina en el canal de María Pía Copello. | Foto: composición LR/+QTV/ATV

La polémica entre Flavia López y Magaly Medina volvió a encenderse luego de que la conductora de espectáculos calificara a la modelo como "mosca muerta" en su programa del 10 de febrero. El comentario surgió tras la difusión de imágenes en las que se le vinculaba con Patricio Parodi, capitán histórico de los 'guerreros' en 'Esto es guerra'.

Sin embargo, la respuesta de la modelo no tardó en llegar y se dio en 'Siin +Q Decir', un espacio que comparte con María Pía Copello en su nuevo canal de streaming, '+QTV'.

lr.pe

Flavia López se defiende de calificativos de Magaly Medina

Flavia López, quien representó al país en el Miss Grand International 2025 y debutó como participante de 'EEG' en 2026, aclaró su posición en el programa con María Pía. "¿Por qué no quiero hablar de mi vida privada soy una 'mosca muerta'? Yo no soy una 'mosca muerta', yo no me hago acá la santa", expresó con firmeza, rechazando la etiqueta que Magaly le impuso.

La modelo sostuvo que no busca proyectar una imagen falsa ni victimizarse, sino defender su derecho a decidir qué aspectos de su vida personal comparte. "Que no quiera hablar de mi vida privada no significa que sea un 'mosca muerta' (...). La señora sigue ahí con sus adjetivos que ya están de más", argumentó la conductora, quien también afirmó que no es su obligación saber lo que es un ampay, ya que no está en un programa de espectáculos.

lr.pe

Magaly califica de "mosca muerta" a Flavia Lopez tras el ampay con Parodi

El origen de la controversia se remonta al ampay difundido días atrás en 'Magaly TV, al firme', donde se mostró un acercamiento entre Flavia López y Patricio Parodi. Tras ello, la modelo negó haber protagonizado un beso con el influencer, más allá de un reto que hubo en 'EEG'.

"No nos hemos besado. Nos hemos besado en el reto de actuación. Somos amigos y, aparte, ahí no se ve un beso. Y si así fuera, él está soltero, yo estoy soltera, entonces no veo cuál sería el guau, el ampay o el terror de las imágenes que sacó la señora Magaly. Después de eso, ahí, yo no veo ningún beso.

En ese contexto, Magaly no tardó en tildarla de "mosca muerta", sugiriendo que su actitud no coincidía con las imágenes. "Somos víctimas de una nueva mosca muerta, esta que se supone que no habla ni tres palabras ni cuatro, porque creo que la tienen de mueble en 'Esto es guerra' (...) Negando lo que no se puede negar: que estaba sentadaza en las piernas del 'Pato Parodi', bien agarrada, colgada del cuello como si fuera un mono", manifestó la 'Urraca'.

Más adelante, la periodista de espectáculos también calificó a Flavia de "calabazona" y la cuestionó por afirmar que no sabía lo que era un ampay. Sin embargo, la modelo insistió en que no tiene por qué ser juzgada por su vida privada.

