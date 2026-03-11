HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Se acaba la crisis del gas? Balcázar anuncia fecha para normalizar el gas | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Yosmel Lugo Meza, hijo de Abencia Meza, habla tras grave incidente con músico y lo acusa de faltarle el respeto a su novia: "Nos peleamos ambos"

Según Yosmel, hijo de Abencia Meza, la agresión fue mutua y se produjo luego de un comportamiento indebido de Everson Solís. El músico llegó a la UCI con serias lesiones, denuncia su conviviente.

El hijo de Abencia Meza declaró a 'Magaly TV, la firme' luego de ser denunciado por la conviviente del músico.
El hijo de Abencia Meza declaró a 'Magaly TV, la firme' luego de ser denunciado por la conviviente del músico. | Foto: composición LR/Facebook/ATV

Yosmel Lugo Meza, hijo de la cantante folclórica Abencia Meza, rompió el silencio tras ser acusado de agredir brutalmente al músico Everson Solís León Ramos. En una llamada con el programa ‘Magaly TV, la firme’, negó que se tratara de un ataque unilateral y sostuvo que lo ocurrido fue una pelea entre ambos. El incidente se produjo la noche del viernes 6 de marzo en su vivienda de Puente Piedra, pero salió a la luz días después debido a una denuncia pública realizada en televisión por Lucy Alfaro, la conviviente del agraviado.

Lugo Meza, recordado por su apoyo a su madre durante el juicio y posterior encarcelamiento por el asesinato de Alicia Delgado, afirmó que la gresca se originó porque León Ramos habría intentado abusar de su novia. Además, explicó por qué, tras conocer el estado del artista, decidió enviarle a la pareja de este un yape de S/400.00.

PUEDES VER: Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

lr.pe

Músico termina en UCI tras incidente con hijo de Abencia Meza

El hijo de Abencia Meza fue denunciado por la conviviente de Everson Solís León Ramos tras el grave incidente. En el documento presentado ante las autoridades y difundido por ‘Magaly TV, la firme’, la pareja del músico señaló que León Ramos “se encuentra actualmente en estado crítico e internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI)” del Hospital Arzobispo Loayza. El artista fue trasladado desde Puente Piedra debido a la gravedad de sus lesiones, que requieren intervención en el área de Neurocirugía.

En declaraciones para el programa de Magaly Medina, Lucy Alfaro detalló que su pareja tiene el maxilar roto y que, según los médicos, podría presentar una lesión ocular. Asimismo, explicó que los especialistas ya le advirtieron que necesitará placas y tornillos para su recuperación, implementos que no están cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).

PUEDES VER: Tepha Loza comparte sensible mensaje tras la muerte de su madre por cáncer: "Que frágil es la vida"

lr.pe

Yosmel Lugo Meza niega haber agredido a músico con una botella de cerveza

Según Lucy Alfaro, Everson Solís León Ramos le aseguró que Yosmel Lugo Meza lo golpeó con una botella de cerveza, dejándolo inconsciente. Ante esta acusación, el hijo de Abencia Meza se pronunció en ‘Magaly TV, la firme’ y rechazó tajantemente haber utilizado el objeto señalado. “Jamás. Eso tiene que demostrarlo la persona”, afirmó.

En esa misma línea, Yosmel sostuvo que lo ocurrido fue una pelea mutua y no una agresión solo de su parte. “Nos peleamos ambos. Eso quiero que se recalque: los dos nos peleamos. No es que ‘lo agarré’. Hay que usar los términos correctos. Nos peleamos”, declaró. Al ser cuestionado por el reportero sobre la ausencia en él de lesiones visibles en un video, respondió: “Puedes tener un video donde no tengo lesiones, eso no tiene nada que ver”.

Hijo de Abencia Meza acusa a músico de intentar abusar de su novia

Yosmel no solo expuso su versión de lo ocurrido, sino que también lanzó una acusación directa contra Everson Solís León Ramos. Según relató, la pelea se originó porque el músico tuvo comportamientos inapropiados con su enamorada. “No intentó (besarla), lo hizo. Y no solo eso hizo”, declaró al inicio. Luego, al ser consultado directamente si artista había intentado abusar de su pareja, Lugo fue tajante: “Exacto. Por eso todo lo posterior”.

Por otro lado, de acuerdo con ‘Magaly TV, la firme’, Lucy Alfaro fue a casa de Yosmel para pedir las cámaras. Ahí, registró paredes ensangrentadas y se encontró con el denunciado, quien se negó a atenderla. Sin embargo, el hijo de la folclórica le escribió después a su número de WhatsApp y le envió una transferencia de S/400.00 vía Yape. En el mensaje, se pudo leer: “Quiero hacerme presente de una manera netamente humana y poder ayudar en lo posible. Posteriormente, si usted me permite a seguir ayudando a estar pendiente de su evolución positiva respecto a la salud de su pareja, se lo agradecería. Dios permita que todo pronto se solucione y mejor su esposo”.

Al abordar sobre el motivo de la transferencia, Yosmel —quien, según reportes periodísticos, fue sentenciado en 2013 y 2014 por violencia de género—, declaró: “Por la gravedad de su situación del señor, es un tema netamente humano”.

Notas relacionadas
Joven ampayada besando a Carlos Alcántara lo llena de elogios y no descarta seguir saliendo con él: "Lo siento lleno de vida"

Joven ampayada besando a Carlos Alcántara lo llena de elogios y no descarta seguir saliendo con él: "Lo siento lleno de vida"

LEER MÁS
Youna conmueve al revelar que extrañará a Samahara Lobatón y confiesa como se siente tras su diagnóstico: " No quiero que sea la última vez que la vea"

Youna conmueve al revelar que extrañará a Samahara Lobatón y confiesa como se siente tras su diagnóstico: " No quiero que sea la última vez que la vea"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados por 'Magaly TV, la firme' en aeropuerto con destino a Colombia

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados por 'Magaly TV, la firme' en aeropuerto con destino a Colombia

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

LEER MÁS
Magaly Medina muestra la ganancia en dólares que le da su pódcast en solo un mes: "Así vamos"

Magaly Medina muestra la ganancia en dólares que le da su pódcast en solo un mes: "Así vamos"

LEER MÁS
Joven ampayada besando a Carlos Alcántara lo llena de elogios y no descarta seguir saliendo con él: "Lo siento lleno de vida"

Joven ampayada besando a Carlos Alcántara lo llena de elogios y no descarta seguir saliendo con él: "Lo siento lleno de vida"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Yosmel Lugo Meza, hijo de Abencia Meza, habla tras grave incidente con músico y lo acusa de faltarle el respeto a su novia: "Nos peleamos ambos"

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Precio de combustibles HOY 11 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Espectáculos

Fiorella Retiz revela en vivo que expresidente José Jerí le dio like a un video suyo en TikTok: “Se pasó”

Melissa Klug pudo salir de la isla donde estaba atrapada por guerra entre Israel e Irán y cuenta cómo lo logró: “Hasta ahora no lo puedo creer”

Pamela López se integra a ‘La granja VIP’ y convivirá con otros famosos por varias semanas: tendrá que cosechar sus propios alimentos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025