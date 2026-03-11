Yosmel Lugo Meza, hijo de la cantante folclórica Abencia Meza, rompió el silencio tras ser acusado de agredir brutalmente al músico Everson Solís León Ramos. En una llamada con el programa ‘Magaly TV, la firme’, negó que se tratara de un ataque unilateral y sostuvo que lo ocurrido fue una pelea entre ambos. El incidente se produjo la noche del viernes 6 de marzo en su vivienda de Puente Piedra, pero salió a la luz días después debido a una denuncia pública realizada en televisión por Lucy Alfaro, la conviviente del agraviado.

Lugo Meza, recordado por su apoyo a su madre durante el juicio y posterior encarcelamiento por el asesinato de Alicia Delgado, afirmó que la gresca se originó porque León Ramos habría intentado abusar de su novia. Además, explicó por qué, tras conocer el estado del artista, decidió enviarle a la pareja de este un yape de S/400.00.

Músico termina en UCI tras incidente con hijo de Abencia Meza

El hijo de Abencia Meza fue denunciado por la conviviente de Everson Solís León Ramos tras el grave incidente. En el documento presentado ante las autoridades y difundido por ‘Magaly TV, la firme’, la pareja del músico señaló que León Ramos “se encuentra actualmente en estado crítico e internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI)” del Hospital Arzobispo Loayza. El artista fue trasladado desde Puente Piedra debido a la gravedad de sus lesiones, que requieren intervención en el área de Neurocirugía.

En declaraciones para el programa de Magaly Medina, Lucy Alfaro detalló que su pareja tiene el maxilar roto y que, según los médicos, podría presentar una lesión ocular. Asimismo, explicó que los especialistas ya le advirtieron que necesitará placas y tornillos para su recuperación, implementos que no están cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).

Yosmel Lugo Meza niega haber agredido a músico con una botella de cerveza

Según Lucy Alfaro, Everson Solís León Ramos le aseguró que Yosmel Lugo Meza lo golpeó con una botella de cerveza, dejándolo inconsciente. Ante esta acusación, el hijo de Abencia Meza se pronunció en ‘Magaly TV, la firme’ y rechazó tajantemente haber utilizado el objeto señalado. “Jamás. Eso tiene que demostrarlo la persona”, afirmó.

En esa misma línea, Yosmel sostuvo que lo ocurrido fue una pelea mutua y no una agresión solo de su parte. “Nos peleamos ambos. Eso quiero que se recalque: los dos nos peleamos. No es que ‘lo agarré’. Hay que usar los términos correctos. Nos peleamos”, declaró. Al ser cuestionado por el reportero sobre la ausencia en él de lesiones visibles en un video, respondió: “Puedes tener un video donde no tengo lesiones, eso no tiene nada que ver”.

Hijo de Abencia Meza acusa a músico de intentar abusar de su novia

Yosmel no solo expuso su versión de lo ocurrido, sino que también lanzó una acusación directa contra Everson Solís León Ramos. Según relató, la pelea se originó porque el músico tuvo comportamientos inapropiados con su enamorada. “No intentó (besarla), lo hizo. Y no solo eso hizo”, declaró al inicio. Luego, al ser consultado directamente si artista había intentado abusar de su pareja, Lugo fue tajante: “Exacto. Por eso todo lo posterior”.

Por otro lado, de acuerdo con ‘Magaly TV, la firme’, Lucy Alfaro fue a casa de Yosmel para pedir las cámaras. Ahí, registró paredes ensangrentadas y se encontró con el denunciado, quien se negó a atenderla. Sin embargo, el hijo de la folclórica le escribió después a su número de WhatsApp y le envió una transferencia de S/400.00 vía Yape. En el mensaje, se pudo leer: “Quiero hacerme presente de una manera netamente humana y poder ayudar en lo posible. Posteriormente, si usted me permite a seguir ayudando a estar pendiente de su evolución positiva respecto a la salud de su pareja, se lo agradecería. Dios permita que todo pronto se solucione y mejor su esposo”.

Al abordar sobre el motivo de la transferencia, Yosmel —quien, según reportes periodísticos, fue sentenciado en 2013 y 2014 por violencia de género—, declaró: “Por la gravedad de su situación del señor, es un tema netamente humano”.