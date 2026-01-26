HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí, su pasado oscuro y el de sus antecesores en Palacio | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Flavia López llega como nuevo jale de ‘Esto es Guerra’ 2026 y Patricio Parodi le da la bienvenida tras ser vinculados sentimentalmente

La modelo y reina de belleza Flavia López se integró al reality de competencia y recibió un cálido recibimiento de Patricio Parodi.

Flavia López llega como nuevo jale de ‘Esto es Guerra’ 2026 y Patricio Parodi le da la bienvenida.
Flavia López llega como nuevo jale de ‘Esto es Guerra’ 2026 y Patricio Parodi le da la bienvenida. | Composición LR / Esto es Guerra

La llegada de Flavia López a 'Esto es guerra' sorprendió a todos los participantes y al público. La joven, conocida por su paso en Miss Grand International 2025, llegó a las instalaciones del programa, pese a una lesión que enfrentó anteriormente.

Su ingreso no pasó desapercibido para Patricio Parodi, quien se mostró emocionado y no dudó en saludarla con un abrazo lleno de cordialidad y buenos deseos por esta nueva etapa en el reality.

lr.pe

Patricio Parodi le da la bienvenida a Flavia López

El deportista recibió a la modelo con afecto, mientras Mathías Brivio destacaba la emoción del momento. “Hay alguien que te quiere dar la bienvenida”, expresó el conductor, ante las cámaras.

La reacción de Parodi fue inmediata: aplaudió y sonrió al verla, demostrando admiración y camaradería. Su saludo reflejó la buena relación que mantiene con la participante fuera del programa.

Cuál es la relación entre Flavia López y Patricio Parodi

Patricio aclaró el vínculo que lo une con Flavia: se conocen desde hace más de un año y son buenos amigos. Aseguró que el recibimiento fue un gesto de cordialidad, propio de quienes se aprecian, y no de una relación romántica.

La modelo, por su parte, confirmó que está soltera y que no tiene familiaridad con otros integrantes mencionados en la prensa. Asimismo demostró su entusiasmo por incorporarse al reality y agradeció a la producción por la oportunidad.

