Rompió su silencio. Patricio Parodi decidió aclarar los rumores de una presunta relación amorosa con Milett Figueroa, tras lo dicho por el periodista argentino Pepe Ochoa, quien deslizó que la modelo y el chico reality estarían en un romance, y que incluso habrían pasado la Navidad 2025 en compañía.

Parodi estuvo en un enlace en vivo con el programa 'EEG Desafío 14, La Previa', donde se pronunció sobre el tema luego de ser consultado directamente por los panelistas. Según explicó, entre Milett y él actualmente no existe una relación romántica, y además, no mantienen ningún tipo de comunicación.

"No sé de dónde salió la noticia, de dónde salió el rumor, pero es totalmente mentira. Justo estaba buscando mis fotos navideñas con mi familia y mis cuñados en casa de mi madre (...) Yo no hablo con Milett, no hablo con ella, no tenemos ningún chat", aseguró tajantemente el popular 'Pato', quien al mismo tiempo no pudo ocultar su visible sorpresa por la aparición de aquellos rumores.

Patricio Parodi asegura que no tiene comunicación con Milett Figueroa

De acuerdo con Patricio Parodi, con Milett dejaron de hablarse tras su salida de 'Esto es Guerra', por lo que no lograron construir un vínculo de amistad cercano con el pasar de los años. Sin embargo, sostuvo que le desea lo mejor en la vida. "No sé, será desde que salió de 'EEG' de repente. Hace muchos años. Obviamente siempre le deseo lo mejor porque es una chica que conocí en el programa", confesó.

Asimismo, el 'guerrero' fue claro en indicar que de ninguna manera se aprovecharía de la situación para tratar de "hacer un show" o jugar con la ambigüedad. Señaló que no necesita 'colgarse' de este tipo de controversias y que tampoco tiene la intención de hacerse conocido en otro país, en este caso, Argentina.

"Si fuera cualquier otra persona me colgaría de esto para darte un poco de show porque de cierta manera me serviría. (...) No me interesa volverme conocido en otro país, en Argentina. De esta manera no me interesa, no es algo que busco. Si fuera otro chico del medio, lo usaría, me colgaría, jugaría a la ambigüedad", expresó.