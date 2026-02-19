HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Flavia López desata polémica por comentario sobre Magaly Medina: “Te doy contenido para que tu rating crezca”

La intervención de Flavia López en plena transmisión tomó por sorpresa a la mesa del podcast Sin más que decir y desató reacciones en vivo tras referirse a la conductora de espectáculos.

Flavia López durante la reciente emisión del podcast Sin más que decir. Foto: Composición LR
Flavia López durante la reciente emisión del podcast Sin más que decir. Foto: Composición LR

Durante el reciente episodio del podcast Sin más que decir, un comentario lanzado por Flavia López encendió la polémica al referirse directamente a Magaly Medina. La situación se produjo mientras los conductores comentaban el outfit de Dafonseka, quien ingresó al set caracterizado como Fiona.

En medio de bromas y reacciones del chat en vivo, la conversación derivó hacia menciones a la conductora de Magaly TV, La Firme. Fue entonces cuando la ex Miss Grand Perú lanzó una frase que generó diversas reacciones en la mesa. “Se parece a Magaly antes de las 20 operaciones”, expresó López durante la transmisión.

PUEDES VER Magaly Medina revela que Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor' habrían mantenido su relación en secreto y viajaron juntos a Colombia y Argentina

lr.pe

El comentario de Flavia López sobre Magaly Medina

Tras el intercambio inicial, Daniela Darcourt intervino e hizo un llamado directo a la conductora de espectáculos para que se pronuncie sobre lo ocurrido.

“Lo único que quiero es invitar a nuestra amiga Magaly Medina a que saque todos los clips que ella quiera. Hoy queremos que te manifiestes”, señaló la cantante.

PUEDES VER Flavia López confronta a Magaly Medina por llamarla "mosca muerta" tras negar beso con Patricio Parodi: "Yo no me hago la santa"

lr.pe

Sin embargo, los comentarios no quedaron ahí. Flavia López volvió a tomar la palabra y lanzó una frase que no pasó desapercibida entre sus compañeros ni entre los seguidores del programa.

“Hoy le estoy dando contenido para que su rating crezca. Así que vamos, fúname”, sostuvo la modelo.

Daniela Darcourt y Dafonseka marcan distancia tras comentario de Flavia

Las declaraciones de Montes generaron una respuesta inmediata por parte de sus compañeros en la mesa de conducción, quienes marcaron distancia y pidieron respeto hacia la conductora de espectáculos.

Daniela Darcourt fue la primera en pronunciarse y dejó en claro su cercanía personal con Magaly. “Estás hablando de una persona que yo quiero, personalmente”, indicó la salsera.

Por su parte, el creador de contenido Dafonseka también se deslindó de lo dicho por la modelo y tomó una postura firme durante el programa.

“Yo ahora que no está Pia, estoy a cargo en el centro, así que no te permito que estés hablando de mi amiga Magaly. Así que te ubicas”, manifestó.

Tras las intervenciones de sus compañeros, Flavia volvió a tomar la palabra y, en tono irónico, los calificó de “sobones” por la muestra de respaldo excesivo hacia la conductora.

