Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo: el posible once de Paulo Autuori para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

Sporting Cristal se enfrenta este miércoles 11 de marzo ante Carabobo, rival que debe eliminar si quiere clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego de haber ganado 1-0 en el partido de ida, los celestes buscarán cerrar su pase a la siguiente etapa de la competición.

Paulo Autuori llega a este encuentro luego de dos triunfos de manera consecutiva, por Libertadores y Liga 1. Para este duelo, repetiría el mismo once que puso en Venezuela, considerando que el equipo que alineó les dio un gran triunfo.

Posible alineación de Sporting Cristal

No habrían cambios por parte del técnico Paulo Autuori para este duelo. El brasileño repetiría la alineación que le dio resultados en el partido de ida. Tengamos en cuenta que en la última fecha de la Liga 1, los celestes optaron por poner un equipo mixto, teniendo en cuenta la cercanía del encuentro por torneo internacional.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Christofer Gonzales, Gabriel y Felipe Vizeu.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El duelo entre Sporting Cristal y Carabobo se juega este miércoles 11 de marzo, en el estadio Alejandro Villanueva, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). La transmisión por TV estará a cargo del canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Carabobo

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre Carabobo teniendo en cuenta la localía de los celestes.