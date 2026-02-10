HOYSuscripcion LR Focus

Flavia López reclama respaldo a María Pía Copello tras críticas de Magaly Medina por ampay: “Yo trabajo contigo”

Influencer cuestionó la amistad entre María Pía Copello y Magaly Medina y afirmó que esperaba un mayor apoyo por parte de la exconductora de ‘MQM’.

Patricio Parodi y Flavia López son vinculados tras ampay.
Patricio Parodi y Flavia López son vinculados tras ampay. | Foto: composición LR/ +QTV

La reciente emisión del podcast 'Sin más que decir', del canal de YouTube +QTV, estuvo marcada por un momento de tensión cuando Flavia López respondió a las especulaciones sobre un ampay con Patricio Parodi. Durante la conversación, María Pía Copello la cuestionó por el tema, lo que llevó a la modelo a pedirle públicamente que la defienda de las críticas de Magaly Medina. El último lunes 9 de febrero, la popular 'Urraca' tuvo una reacción muy dura contra la exmiss y enfatizó su inexperiencia en el streaming.

Flavia López le pide a María Pía Copello que la defienda de Magaly Medina

Durante la conversación, Flavia López no ocultó su incomodidad por la forma en la que fue descrita en el estreno del programa de espectáculos de Magaly Medina. Visiblemente molesta, la modelo lanzó un reclamo directo a María Pía Copello. "Mira, ¡qué cariño! Todo porque es tu amiga, la defiendes. Defiéndeme a mí, que yo trabajo contigo en esta mesa", expresó.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista habría besado a mujer que no es su esposa en fiesta

lr.pe

Ante el comentario, María Pía Copello intentó calmar la situación y aseguró que siempre la ha defendido. "Pero yo te defiendo siempre", respondió la conductora de +QTV. Sin embargo, Flavia López se mostró aún disgustada y cuestionó las expresiones usadas en su contra. "¿Pero por qué decir eso? Si yo recién estoy empezando, como lo dije, nadie nace sabiendo. No hay que minimizar", añadió, dejando en claro que las críticas realmente la afectaron.

Patricio Parodi y Flavia López protagonizan ampay

El estreno del programa 'Magaly TV: la firme', el lunes 9 de febrero, emitió imágenes de Patricio Parodi y Flavia López tras asistir a un concierto de Mike Bahía.

PUEDES VER: Magaly Medina presume resultados de su cirugía facial tras regresar a la televisión: "¿Quedé de treinta o no?"

lr.pe

Ambos fueron grabados compartiendo un beso y varios gestos de afecto, pese a que negaron una relación sentimental. Este martes 10, la conductora del streaming de 'Sin más que decir' explicó que solo existiría amistad con el integrante de 'Esto es guerra'. "Somos amigos y aparte ahí no se ve un beso y si así fuera, él está soltero, yo estoy soltera, entonces no veo cuál sería el ampay", describió.

