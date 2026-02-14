HOYSuscripcion LR Focus

Anelhí Arias enfurece con Pamela López por negar romance con Dayron Martin: “Yo fui la perjudicada”

La exporrista cuestionó la versión de Pamela López, a quien acusa de negar un vínculo con Dayron Martin que, según afirma, sí existió y la afectó directamente.

Anelhí Arias criticó a Pamela López por negar romance con Dayron Martin.
Anelhí Arias criticó a Pamela López por negar romance con Dayron Martin. | Foto composición LR / Google / Tiktok

El conflicto entre Anelhí Arias y Pamela López vuelve a encenderse. Esta vez, la animadora de eventos emitió duras críticas luego de que la aún esposa de Christian Cueva enviara una carta notarial a Dayron Martin, quien aseguró que ambos mantuvieron un romance. Para la exbailarina, la negativa pública no hace más que agravar una situación que, según sostiene, la tuvo como principal afectada.

En declaraciones recientes a Trome, Anelhí cuestionó la postura de Pamela y señaló que intenta proteger su imagen. A su juicio, la verdad terminará saliendo a la luz, ya que existirían personas dispuestas a respaldar la versión del cantante. Además, afirmó que cada parte debe asumir sus actos y enfrentar las consecuencias.

PUEDES VER: Anelhí Arias responde a Pamela López por minimizar su vigencia en la farándula: 'Nadie sabe tu talento'

Anelhí Arias cree que Pamela López niega romance con Dayron para no dañar su reputación

Arias sostuvo que la actitud de López resulta injusta, pues considera que niega hechos que ocurrieron cuando ella mantenía una relación sentimental con Dayron Martin. En esa línea, aseveró que no se trata de rumores aislados, sino de situaciones conocidas por su entorno cercano.

“Me parece mal que lo siga negando. Quiere tapar una cosa con la otra para que su imagen no se le venga abajo. Las mentiras siempre salen a la luz”, expresó la exbailarina, quien aseguró que hay testigos dispuestos a hablar sobre lo ocurrido.

Dayron Martin confirmó romance con Pamela López en televisión

El tema tomó mayor relevancia luego de la aparición de Dayron Martin en el programa 'Amor y Fuego' en la edición del martes 3 de febrero, donde confirmó que sí existió un acercamiento con Pamela López, pese a que ella lo había negado previamente. El cantante afirmó que la situación fue conocida en su entorno y que incluso circulaban pruebas del vínculo.

“Esto pasó, claro que sí. Muchas personas me enviaban fotos y videos”, señaló el artista, dejando en claro que el episodio no fue un hecho aislado, como se había insinuado en un inicio.

Anelhí Arias recalca que fue la afectada tras presunto engaño de Dayron con Pamela López

Tras esas declaraciones, Anelhí Arias insistió en que fue la principal afectada por esta situación. Según su versión, Pamela López se involucró con Dayron cuando él aún mantenía una relación con ella, lo que generó un quiebre emocional difícil de superar.

“Yo aún tengo muchas cosas que decir. Dayron dijo la verdad y yo lo reafirmo. Ella debe asumir lo que hizo mal. Yo fui la perjudicada”, sostuvo la exbailarina, quien aseguró que el vínculo entre el cantante y López se habría extendido por un largo periodo.

PUEDES VER: Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: 'Fueron cosas fugaces'

Pamela López y Dayron Martin habrían tenido casi dos años de relación

Durante el espacio televisivo, también se reveló que el acercamiento entre Dayron Martin y Pamela López no habría sido pasajero. De acuerdo con Arias, el vínculo se habría prolongado mientras el cantante viajaba entre Trujillo y Lima, incluso después de una reconciliación entre ella y el artista.

“Eso no fue algo de una noche. Ella seguía buscándolo y asistía a los conciertos. Esto duró cerca de dos años”, sentenció Anelhí, reafirmando su postura y negando la versión de Pamela López.

