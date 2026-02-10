HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Pamela López sale al frente y niega que exista un pedido de cárcel en su contra: “La información es inexacta”

La influencer rompió su silencio y expresó su incomodidad por la información que la colocaba tras las rejas, y explicó en el programa Mesa Caliente que no existe una solicitud de cárcel en su contra.

La expareja de Christian Cueva negó que exista un pedido de cárcel en su contra. Foto: Composición LR
La expareja de Christian Cueva negó que exista un pedido de cárcel en su contra. Foto: Composición LR

Pamela López volvió a dar que hablar tras su participación en el nuevo programa de espectáculos Mesa Caliente, donde abordó diversos temas relacionados con su situación legal y personal. La influencer decidió salir al frente luego de que en los últimos días circularan versiones que apuntaban a un supuesto pedido de cárcel en su contra.

Durante la entrevista, López se mostró incómoda por la información difundida y cuestionó la forma en la que se ha manejado el tema en algunos medios.

PUEDES VER Pamela Franco opina sobre posible prisión efectiva de 5 a 8 años en contra de Pamela López: "No se lo deseo a nadie"

lr.pe

Pamela López aclara versión sobre supuesto pedido de prisión

En ese contexto, Pamela López se refirió sobre la acusación de incumplir disposiciones legales vigentes a favor del padre de sus hijos, Christian Cueva, y a la versión que señalaba que podría enfrentar una pena de prisión. La popular "Kittypam" aseguró que la información difundida no se ajusta a la realidad y explicó cómo recibió la noticia.

“Sentí mucho temor porque soy papá y mamá de tres menores. Sin embargo, me he empapado y la información es inexacta; no es verdad que están pidiendo cárcel para mí. Lo que es verdad es que están pidiendo que se revise y sancione un supuesto incumplimiento. […] Hay personas que se hacen llamar representantes legales, pero deberían estar en un circo, porque quieren dar show”, manifestó.

PUEDES VER Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

lr.pe

Asimismo, detalló que lo que se estaría solicitando desde el Poder Judicial es una revisión de determinados puntos y no una sanción de prisión. Según indicó, el Juzgado ha pedido que el Ministerio Público evalúe algunos supuestos incumplimientos, pero descartó que exista un pedido de encarcelamiento en su contra.

“En principio, salió en los titulares. Me comuniqué con mis abogados, quienes me solicitaban información porque también estaba viendo y desconocía todo lo que estaba pasando. ¿Cárcel para mí? ¿Cuándo soy yo la que está 24/7 con mis hijos? Soy yo la que está al frente del cuidado de mis niños y ¿pedir esa bajeza? Definitivamente, hay personas que parece que no salieron de una mujer”, expresó.

Pamela López se pronuncia sobre Selene Cucat

En otro momento de la entrevista, Pamela López también fue consultada por su vínculo con Selene Cucat, quien también fue mencionada en medio de la polémica. Al respecto, la influencer aclaró cómo fue su relación con ella y descartó que hayan mantenido una cercanía real.

“Con el tema Selene Cucat, ella nunca ha sido mi mejor amiga”, sentenció.

Notas relacionadas
Pamela Franco opina sobre posible prisión efectiva de 5 a 8 años en contra de Pamela López: "No se lo deseo a nadie"

Pamela Franco opina sobre posible prisión efectiva de 5 a 8 años en contra de Pamela López: "No se lo deseo a nadie"

LEER MÁS
Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

LEER MÁS
Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia recibir amenazas por WhatsApp y asegura que son desde Ecuador: “Se lo dejo a Dios”

Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia recibir amenazas por WhatsApp y asegura que son desde Ecuador: “Se lo dejo a Dios”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

LEER MÁS
Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo niega que María Pía Vallejos sea su saliente pese a que ella afirmó estar enamorada: “No es así”

Gustavo Salcedo niega que María Pía Vallejos sea su saliente pese a que ella afirmó estar enamorada: “No es así”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y niega que exista un pedido de cárcel en su contra: “La información es inexacta”

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Espectáculos

Magaly Medina se pronuncia tras el ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona: "Teníamos la imagen de un hombre correcto"

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

'Magaly TV, la firme': Gianluca Lapadula es ampayado con mujer que no es su esposa en fiesta nocturna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

José Jerí hunde a Fujimori y Acuña: Fuerza Popular y APP entre las bancadas con mayor desaprobación ciudadana

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025