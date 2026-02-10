Pamela López sale al frente y niega que exista un pedido de cárcel en su contra: “La información es inexacta”

La expareja de Christian Cueva negó que exista un pedido de cárcel en su contra. Foto: Composición LR

Pamela López volvió a dar que hablar tras su participación en el nuevo programa de espectáculos Mesa Caliente, donde abordó diversos temas relacionados con su situación legal y personal. La influencer decidió salir al frente luego de que en los últimos días circularan versiones que apuntaban a un supuesto pedido de cárcel en su contra.

Durante la entrevista, López se mostró incómoda por la información difundida y cuestionó la forma en la que se ha manejado el tema en algunos medios.

Pamela López aclara versión sobre supuesto pedido de prisión

En ese contexto, Pamela López se refirió sobre la acusación de incumplir disposiciones legales vigentes a favor del padre de sus hijos, Christian Cueva, y a la versión que señalaba que podría enfrentar una pena de prisión. La popular "Kittypam" aseguró que la información difundida no se ajusta a la realidad y explicó cómo recibió la noticia.

“Sentí mucho temor porque soy papá y mamá de tres menores. Sin embargo, me he empapado y la información es inexacta; no es verdad que están pidiendo cárcel para mí. Lo que es verdad es que están pidiendo que se revise y sancione un supuesto incumplimiento. […] Hay personas que se hacen llamar representantes legales, pero deberían estar en un circo, porque quieren dar show”, manifestó.

Asimismo, detalló que lo que se estaría solicitando desde el Poder Judicial es una revisión de determinados puntos y no una sanción de prisión. Según indicó, el Juzgado ha pedido que el Ministerio Público evalúe algunos supuestos incumplimientos, pero descartó que exista un pedido de encarcelamiento en su contra.

“En principio, salió en los titulares. Me comuniqué con mis abogados, quienes me solicitaban información porque también estaba viendo y desconocía todo lo que estaba pasando. ¿Cárcel para mí? ¿Cuándo soy yo la que está 24/7 con mis hijos? Soy yo la que está al frente del cuidado de mis niños y ¿pedir esa bajeza? Definitivamente, hay personas que parece que no salieron de una mujer”, expresó.

Pamela López se pronuncia sobre Selene Cucat

En otro momento de la entrevista, Pamela López también fue consultada por su vínculo con Selene Cucat, quien también fue mencionada en medio de la polémica. Al respecto, la influencer aclaró cómo fue su relación con ella y descartó que hayan mantenido una cercanía real.

“Con el tema Selene Cucat, ella nunca ha sido mi mejor amiga”, sentenció.