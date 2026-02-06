La polémica no se detiene. Dayron Martín volvió al centro del debate luego de rechazar de manera formal la exigencia de rectificación enviada por Pamela López, quien buscaba que el artista negara públicamente un presunto vínculo entre ambos. Lejos de retroceder, el músico optó por responder mediante una carta notarial.

La comunicación legal no solo ratifica su postura, sino que también incluye una advertencia explícita. En el documento, el intérprete remarca que no incurrió en falsedades y cuestiona el pedido recibido, al considerar que carece de sustento.

Carta notarial de Dayron Martín: postura firme y advertencia legal contra Pamela López

En el texto remitido, el cubano precisa que durante su participación en el programa 'Amor y fuego' jamás afirmó haber mantenido una relación sentimental formal con Pamela López. Según indica, su declaración se limitó a reconocer encuentros ocurridos en el pasado. La expareja de Anelhí Arias sostiene que sus palabras fueron interpretadas de manera incorrecta y que jamás utilizó términos que sugieran un romance estable.

“Dando respuesta a su requerimiento de ‘rectificación de declaraciones’, respecto de la entrevista que me realizara el programa ‘Amor y Fuego’ de Willax TV, de fecha 03 de febrero de 2026, en donde el remitente afirma ‘sí estuve con Pamela López cuando Anhelí era mi pareja’, sosteniendo que habría existido entre nosotros una supuesta relación sentimental”, señala inicialmente la carta notarial.

Pamela López habría confirmado romance con Dayron, según el cantante

El cantante también recuerda que la propia Pamela López reconoció públicamente que sí ocurrió “algo” entre ambos. Para sustentar su postura, menciona una entrevista previa de la empresaria en otro espacio televisivo.

“Que, en la entrevista mencionada, en ningún momento el remitente manifiesta lo que usted afirma. Solo se limita a responder cuando se le pregunta si se metió con Pamela López cuando estaba con Anhelí Arias, a lo que responde ‘sí’. Dicha afirmación es verdad y usted lo sabe, puesto que en el programa ‘Ponte en la cola’ de Latina TV, de fecha 25 de setiembre de 2025, usted respondió: ‘Por supuesto, claro que sí, en el año 2008-2009’”, se lee en la misiva.

Dayron Martín pide a Pamela López que se asesore

El documento también hace referencia a declaraciones atribuidas a Christian Cueva, expareja de Pamela López. Según el texto, el futbolista habría afirmado que ella confesó haber mantenido vínculos con varias personas, incluido el propio Dayron Martín. “Asimismo, debemos señalar lo afirmado por el padre de sus hijos, el señor Christian Cueva, quien indicó que fue usted quien le confesó haber estado con varias personas, entre ellas el remitente, afirmación realizada en su cuenta de Instagram y difundida en medios de comunicación”, señala la carta.

Para finalizar, el también productor cubano advirtió y cuestionó la intención del reclamo legal recibido. “A efectos de no hacer perder tiempo con cartas notariales sin sentido y que usted misma sabe que lo manifestado sí ocurrió, asesórese bien para que posteriormente no sea perjudicada con una denuncia penal y las responsabilidades civiles que ello acarrea. Asimismo, debo manifestar su mala fe al no consignar domicilio real o procesal para responder su carta”, concluye el documento.