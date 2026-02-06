Paul Michael subió una fotografía junto a López en la que ambos aparecen muy cariñosos, pero un detalle despertó comentarios en redes sociales. Foto: Composición LR

En medio de las recientes polémicas que rodean a Pamela López, Paul Michael volvió a expresar públicamente su respaldo a la influencer. El cantante utilizó sus redes sociales para mostrar, una vez más, su apoyo a su pareja tras las acusaciones en su contra.

A través de sus historias de Instagram, Paul Michael compartió una fotografía en la que aparece junto a "Kittypam" en una actitud cariñosa. La imagen estuvo acompañada de un mensaje romántico dirigido a la influencer, en el que el artista le dedicaba palabras de aliento.

Paul Michael publica tierno mensaje para Pamela, pero usuarios señalan que lo hizo con IA

El popular “Chalaquito” publicó una foto en la que aparece dándole un beso a Pamela López. La publicación estuvo acompañada de un texto en el que expresó su respaldo emocional hacia la influencer y aseguró que permanecerá a su lado pese a las dificultades.

“Amor, sé que este momento no está siendo fácil y que a veces pesa más de lo que se ve por fuera. Quiero que sepas que no estás solo/a, estoy aquí contigo, en cada paso, incluso en los días en que todo cuesta más. Confío en ti, en tu capacidad y en todo lo que eres, incluso cuando tú dudas. Esto también va a pasar, y mientras tanto, nos sostenemos juntos. Te amo”, escribió el cantante.

El mensaje no tardó en viralizarse en redes sociales. Sin embargo, lejos de centrarse en el gesto romántico, usuarios se percataron de un detalle en la redacción del texto. La expresión “no estás solo/a” generó cuestionamientos, sugiriendo que el mensaje habría sido elaborado con ayuda de inteligencia artificial.

Las reacciones se multiplicaron especialmente luego de que el influencer Ric La Torre comentara de la publicación en uno de sus videos de TikTok. En ese espacio se leyeron mensajes como “se nota que usó ChatGPT”, “control C + control V”, “palta”, “ni palabras propias tiene” y “cualquiera lo edita”, etc.

Pese a las críticas y especulaciones, Paul Michael continuó compartiendo más contenido donde se le vio acompañando a Pamela López en un programa de TV y dejando en claro que mantiene firme su respaldo a la influencer.