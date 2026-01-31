HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Anelhí Arias responde a Pamela López por minimizar su vigencia en la farándula: “Nadie sabe tu talento”

La exporrista de Sport Boys, Anelhí Arias, rompió su silencio luego de que Pamela López insinuara que su etapa mediática quedó atrás. 

Anelhí Arias no dudó en cuestionar el talento de Pamela López.
Anelhí Arias no dudó en cuestionar el talento de Pamela López. | Foto composición LR / Google

El cruce de declaraciones entre Anelhí Arias y Pamela López sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la exporrista decidió responder de forma directa luego de que la trujillana dejara entrever que su figura ya no tiene presencia dentro de la farándula local, comentario que generó una inmediata reacción en redes sociales.

Las palabras de López no pasaron desapercibidas, ya que sugirieron que Arias se encuentra “enterradita” y alejada del foco mediático. Ante ello, la exchica reality optó por aclarar su situación actual y marcar distancia de esa apreciación pública.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Anelhí Arias respalda versión de Christian Cueva tras acusar de infiel a Pamela López: 'La verdad siempre sale a la luz'

lr.pe

Anelhí Arias responde a Pamela López tras comentario sobre su vigencia

En ese mismo sentido, Anelhí Arias utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro que no se siente desplazada ni olvidada. Por el contrario, aseguró atravesar una etapa personal estable, lejos del ruido mediático, pero activa en otros aspectos de su vida.

Anelhí Arias arremetió contra Pamela López.

Anelhí Arias arremetió contra Pamela López.

“Enterradita yo??? Para nada. Estoy donde quiero estar. Feliz y trabajando por mi familia en Miami, no como otras personas que se ganan el dinero solamente por hablar de su ex públicamente y cobrando por esto a diario, porque hasta ahora nadie sabe tu talento”, escribió la exporrista, sin mencionar directamente a López, aunque el mensaje resultó evidente.

Anelhí Arias defiende su trayectoria en la farándula peruana

La exchica Sport Boys también resaltó que su nombre cuenta con un recorrido conocido dentro del espectáculo nacional. Afirmó que su presencia mediática respondió a trabajo constante y no solo a controversias personales.

“La gente conoce mi trayectoria, como tú también la conoces, animando por todo el Perú”, señaló Arias, quien reconoció su etapa polémica, pero sostuvo que siempre sostuvo su carrera con esfuerzo propio.

PUEDES VER: Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: 'Me siento muy triste'

lr.pe

Anelhí Arias cuestiona el talento de Pamela López

En otro tramo de su pronunciamiento, la exporrista lanzó duras preguntas dirigidas a Pamela López, poniendo en duda sus aptitudes artísticas y profesionales dentro del medio.

“No eres ni cantante, ni actriz, ni bailarina, ni poeta, ni escritora. Me pregunto: ¿Dónde está tu talento?”, escribió Arias, marcando un contraste entre ambas trayectorias y defendiendo el trabajo que realizó durante años en distintos escenarios del país.

Notas relacionadas
Anelhí Arias respalda versión de Christian Cueva tras acusar de infiel a Pamela López: “La verdad siempre sale a la luz”

Anelhí Arias respalda versión de Christian Cueva tras acusar de infiel a Pamela López: “La verdad siempre sale a la luz”

LEER MÁS
Anelhí Arias revela el difícil momento que vive por accidente de su hija con fuegos artificiales: "No es una fractura normal"

Anelhí Arias revela el difícil momento que vive por accidente de su hija con fuegos artificiales: "No es una fractura normal"

LEER MÁS
Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Molly Gereda, cantante de Puro Sentimiento, no niega coqueteos con Christian Domínguez: "Me he ganado el cariño de mis jefes"

Molly Gereda, cantante de Puro Sentimiento, no niega coqueteos con Christian Domínguez: "Me he ganado el cariño de mis jefes"

LEER MÁS
Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán en última instancia y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán en última instancia y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

LEER MÁS
César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025