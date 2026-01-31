Anelhí Arias no dudó en cuestionar el talento de Pamela López. | Foto composición LR / Google

El cruce de declaraciones entre Anelhí Arias y Pamela López sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la exporrista decidió responder de forma directa luego de que la trujillana dejara entrever que su figura ya no tiene presencia dentro de la farándula local, comentario que generó una inmediata reacción en redes sociales.

Las palabras de López no pasaron desapercibidas, ya que sugirieron que Arias se encuentra “enterradita” y alejada del foco mediático. Ante ello, la exchica reality optó por aclarar su situación actual y marcar distancia de esa apreciación pública.

Anelhí Arias responde a Pamela López tras comentario sobre su vigencia

En ese mismo sentido, Anelhí Arias utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro que no se siente desplazada ni olvidada. Por el contrario, aseguró atravesar una etapa personal estable, lejos del ruido mediático, pero activa en otros aspectos de su vida.

“Enterradita yo??? Para nada. Estoy donde quiero estar. Feliz y trabajando por mi familia en Miami, no como otras personas que se ganan el dinero solamente por hablar de su ex públicamente y cobrando por esto a diario, porque hasta ahora nadie sabe tu talento”, escribió la exporrista, sin mencionar directamente a López, aunque el mensaje resultó evidente.

Anelhí Arias defiende su trayectoria en la farándula peruana

La exchica Sport Boys también resaltó que su nombre cuenta con un recorrido conocido dentro del espectáculo nacional. Afirmó que su presencia mediática respondió a trabajo constante y no solo a controversias personales.

“La gente conoce mi trayectoria, como tú también la conoces, animando por todo el Perú”, señaló Arias, quien reconoció su etapa polémica, pero sostuvo que siempre sostuvo su carrera con esfuerzo propio.

Anelhí Arias cuestiona el talento de Pamela López

En otro tramo de su pronunciamiento, la exporrista lanzó duras preguntas dirigidas a Pamela López, poniendo en duda sus aptitudes artísticas y profesionales dentro del medio.

“No eres ni cantante, ni actriz, ni bailarina, ni poeta, ni escritora. Me pregunto: ¿Dónde está tu talento?”, escribió Arias, marcando un contraste entre ambas trayectorias y defendiendo el trabajo que realizó durante años en distintos escenarios del país.