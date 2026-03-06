HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón regresa a Estados Unidos y se besa apasionadamente con Youna avivando rumores de reconciliación

Samahara Lobatón volvió a Estados Unidos y sorprendió a sus seguidores al protagonizar un beso con Youna durante una transmisión en vivo en TikTok, hecho que desató especulaciones sobre una posible reconciliación.

Youna y Samahara Lobatón siguen jugando a besarse en retos de TikTok. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
El regreso de Samahara Lobatón a Estados Unidos volvió a colocar su vida personal en el centro de las redes sociales. La influencer peruana, conocida por ser hija de Melissa Klug, compartió en TikTok imágenes de su llegada al país norteamericano, lo que rápidamente generó especulaciones sobre un posible acercamiento con Youna, el padre de su primera hija.

Las sospechas crecieron horas después cuando Samahara y Youna aparecieron juntos en una transmisión en vivo en la misma plataforma. Durante el directo, ambos intercambiaron gestos de cariño e incluso protagonizaron un beso frente a sus seguidores, situación que reactivó los comentarios sobre una eventual reconciliación entre la expareja.

Samahara Lobatón se vuelve a besar con Youna en TikTok

El primer indicio del reencuentro se dio cuando Samahara Lobatón publicó un video en TikTok desde el aeropuerto tras llegar a Estados Unidos. En la grabación, la influencer incluyó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: “Pov: estuvo fuerte el coqueteo con mi ex”. La frase fue interpretada por muchos como una referencia directa a Youna, con quien mantuvo una relación mediática marcada por altibajos.

Horas después, ambos decidieron conectarse en un ‘live’ de TikTok que rápidamente reunió a cientos de espectadores. Durante la transmisión, Samahara y Youna conversaron con naturalidad, recordaron momentos compartidos y respondieron a preguntas del público. El ambiente relajado dio pie a que los seguidores propusieran retos para la pareja.

Entre las dinámicas planteadas por los usuarios se encontraba un desafío particular: besarse frente a la cámara si lograban cumplir con ciertas metas durante la transmisión, entre ellas la venta de rifas que promocionaban. Ante la insistencia del público y el entusiasmo generado en el chat, la influencer y el barbero aceptaron el reto.

Usuarios estallan y piden que vuelvan

El momento más comentado del ‘live’ llegó cuando Samahara Lobatón y Youna finalmente se besaron frente a la cámara. La escena provocó una avalancha de reacciones en tiempo real, con seguidores enviando donaciones, comentarios y solicitudes para que repitieran el gesto.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes que reflejaban el entusiasmo del público. Entre los comentarios más repetidos se encontraban frases como: “Por culpa de ustedes quiero volver con mi ex”, “¿será que yo vuelvo con el mío? jajaja”, “aumenten mi esquizofrenia” y “son mi casita, vuelvan por favor”.

