Carlos Cacho elogia a Yahaira Plasencia como la más grande de la salsa y Daniela Darcourt responde: “Él tiene preferencia”

Daniela Darcourt se presentó en el programa de streaming 'Que bochinche' en YouTube y fue consultada por las declaraciones de Carlos Cacho. Cabe resaltar que recientemente el maquillador tuvo un halagador comentario hacia la cantante Yahaira Plasencia y la consideró como la máxima exponente femenina de la salsa peruana. Sin embargo, esto avivó reacciones debido a que la intérprete de ‘Señor mentira’ no fue considerada.

Carlos Cacho coronó a Yahaira Plasencia como la mejor voz femenina de salsa peruana

Durante la emisión del espacio televisivo 'Mesa Caliente' de Panamericana TV, el estilista no dudó en calificar a las cantantes de salsa y ubicó a la vocalista de 'Y le dije no' en un lugar sobresaliente. “Yo la amo, la respeto, es una artista importante, la exponente de salsa más importante del país. Me agrada su música, me agrada su estilo, me agrada su amistad. No es ninguna novedad que soy Yahalover”, indicó.

Como era de esperarse, sus compañeros Karla Tarazona, Ric La Torre, Israel Dreyfus y Flor Ortola no dudaron en cuestionarlo, especialmente Tilsa Lozano. Estos últimos se mostraron en desacuerdo con las declaraciones de su compañero y enfatizaron la trayectoria de la artista Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt cuestiona declaraciones de presentador de televisión

Este miércoles, Daniela Darcourt fue invitada al programa de espectáculos de Ric La Torre y Samu de Instarándula en el canal +QTV. Inevitablemente, fue consultada sobre la opinión del maquillador y, aunque trató de no generar polémica, dejó entrever que este tendría favoritismo y recalcó que hay otros personajes importantes de la salsa en Perú.

“El maestro Antonio Cartagena, hasta el sol de hoy, sigue sonando en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, personas que realmente han hecho algo por el país. Ahora, refiriéndonos al señor Carlos Cacho, nosotros nos conocemos desde que yo era una niña, pero si él tiene preferencia por Yahaira, yo no voy a entrar en ese 'dimes y diretes' como él”, finalizó.

De otro lado, se refirió a las constantes críticas que reciben los cantantes por el uso de covers y lamentó que la audiencia peruana no suela apoyar las nuevas creaciones. “Señores, tengo como siete álbumes inéditos”, resaltó.