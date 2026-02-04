En medio de especulaciones sobre un posible compromiso, Yahaira Plasencia vuelve a captar la atención pública tras lucir un llamativo anillo que desató rumores sobre su situación sentimental. El interés creció cuando se vinculó a la cantante con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como ‘Don Diablo’, exsaliente de Pamela López, lo que encendió aún más las redes.

El empresario decidió poner fin a las dudas y brindó declaraciones exclusivas al programa ‘América hoy’, dejando varias luces sobre el posible romance y resaltando las cualidades personales y profesionales de la cantante. Su mensaje, cargado de elogios, deja claro que esta historia va más allá de un simple rumor.

'Don Diablo' dedica amoroso mensaje a Yahaira Plasencia

Luis Fernando Rodríguez, conocido popularmente como 'Don Diablo', fue contactado por el espacio matutino ‘América hoy’, donde compartió un mensaje cargado de admiración hacia Yahaira Plasencia. “Estoy en una etapa muy tranquila y alegre, y lo único que puedo expresar es que Yaha es una gran persona en todos los aspectos, al igual que su familia”, señaló el empresario.

A través de sus declaraciones, Rodríguez no solo confirmó la relación, sino que también dejó en evidencia el profundo respeto y aprecio que siente por la salsera peruana. “Me quedaría corto en exteriorizar todos los adjetivos cualitativos que poseen. Para concluir, debo estipular que Yaha es un reflector indescriptible derrochando arte y brilla como el Sol”, precisó, dejando en claro que su vínculo va más allá de una simple atracción.

El nombre de Pamela López surgió nuevamente en el radar mediático al recordarse que fue pareja del empresario, lo que generó aún más atención en el círculo de espectáculos. Sin embargo, Don Diablo evitó cualquier controversia, enfocándose únicamente en su presente con la intérprete de salsa.

Yahaira Plasencia habló de su vida

Por su parte, Yahaira Plasencia también se refirió públicamente a su estado emocional y personal, dejando en claro que está en una etapa de paz y estabilidad. Días atrás, descartó cualquier rumor sobre un embarazo. “No estoy embarazada y por ahora no quiero ser madre, estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y tengo aún metas por cumplir”, dijo la artista.

En cuanto a su relación con Luis Fernando, la cantante se mostró transparente al hablar sobre lo que la motivó a darle una oportunidad al empresario. “La vida te sorprende, todo ha sido paso a paso, tranquilo. Él es un caballero, es educado, muy buena persona. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz”, expresó con sinceridad.

Además, destacó la buena relación que mantiene 'Don Diablo' con su familia y el respeto mutuo que impera en la pareja. “Yo no escondo nada, él respeta mi trabajo y mi espacio. Mis papás lo respetan, lo quieren muchísimo, hace tiempo no me sentía tan tranquila. Hace mucho no me sentía así”, finalizó Yahaira, confirmando que atraviesa una de sus mejores etapas personales.