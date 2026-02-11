La modelo Ivana Yturbe anunció que su esperada boda religiosa con el futbolista Beto Da Silva fue suspendida debido a sus diferentes objetivos y compromisos profesionales. Diversos usuarios en redes sociales vieron esta "pausa" con muy malos ojos; sin embargo, se debe únicamente a que sus agendas profesionales están recargadas y no podrían dedicar el tiempo necesario a planificar el evento.

La exreina de belleza confirmó la decisión durante la última emisión del programa de Magaly Medina y explicó que, como pareja, han decidido priorizar otras responsabilidades antes que la celebración de su ceremonia nupcial. "Este año no se da, tenemos objetivos diferentes", declaró Yturbe.

Ivana Yturbe no tiene tiempo para preparar su matrimonio

En declaraciones para 'Magaly TV, la firme', Ivana Yturbe hizo hincapié en que una boda requiere dedicación y tiempo para organizarla adecuadamente. "Un matrimonio no se planea en dos días, al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes". Además, la modelo dejó en claro que la suspensión de su boda no se debe a un resquebrajamiento en su relación con el deportista. Todo lo contrario, es una decisión tomada en conjunto.

Por su parte, Beto Da Silva indicó que "el matrimonio es algo que se puede dar en otro momento". Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el delantero dejó entrever que actualmente están enfocados en algo aún más importante. "Con la nueva noticia es algo que también anhelamos". Algunos interpretaron esta declaración como la posibilidad de que Ivana Yturbe estaría en la dulce espera.

Ivanna Yturbe podría estar embarazada

Durante la entrevista, Ivana Yturbe dejó entrever que existen otros proyectos familiares más importantes y que los entusiasman profundamente, especialmente los relacionados con la posibilidad de agrandar la familia. Además, comentó que su pequeña, pese a estar ilusionada con la boda, ahora está más emocionada con una nueva noticia.

La 'Princesa inca' se mostró serena y señaló que "si algo no se da, es porque algo mejor viene siempre, creo que es algo que me ha pasado. Todos saben que Dios ha sido muy bueno conmigo, creo que está decisión es la mejor", finalizó.