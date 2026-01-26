La reconocida artista de salsa Daniela Darcourt expresó su profundo malestar tras los hechos violentos ocurridos recientemente en las instalaciones de Alianza Lima, donde un grupo de barristas ingresó de manera violenta y agredió a varios jugadores del plantel blanquiazul. Entre los afectados estuvieron Luis Advíncula y Paolo Guerrero, dos figuras claves del club, que resultaron emocionalmente golpeadas por el ataque.

Durante una entrevista para el programa 'América espectáculos', Darcourt, quien mantiene una estrecha amistad con Advíncula y es hincha declarada del equipo de La Victoria, calificó el suceso como alarmante y condenó enérgicamente la violencia ejercida por los seudos hinchas. “Han ido a buscar a personas que no tenían absolutamente nada que ver”, señaló visiblemente afectada.

Daniela Darcourt asegura que Advíncula estuvo afectado tras agresión

Según explicó Daniela Darcourt, el caso tocó una fibra muy personal debido al vínculo familiar que la une con Luis Advíncula, a quien considera un hermano. La cantante sostuvo que el futbolista está anímicamente afectado tras lo sucedido. “Fuera de que Luis sea mi hermano y que yo lo respaldo con toda la fuerza de mi corazón, es parte de mi familia”, afirmó. “Sé que ha estado bastante tocado por esto”, agregó.

Asimismo, la intérprete reveló que Paolo Guerrero, actual capitán del equipo íntimo, también fue una de las víctimas del ataque dentro del club. Ambos deportistas habrían recibido amenazas y fueron enfrentados sin motivo directo por la molestia de los barristas, relacionada con el rendimiento del equipo en las últimas fechas. Darcourt aseguró tener conocimiento de primera mano sobre el impacto emocional que dejó el incidente. “Tanto Luis como Paolo han salido bastante perjudicados. Te lo digo de primera mano porque sé que mi hermano ha estado bastante tocado por esto”, declaró.

Condena cualquier tipo de agresión

La intérprete de 'Adiós amor' fue enfática al rechazar cualquier expresión de violencia en el fútbol, recordando que detrás de cada jugador hay seres humanos cuya integridad debe ser protegida. “Estamos hablando de personas, no solamente de los jugadores, sino también de hinchas, trabajadores del club, técnicos… Cualquiera pudo haber salido herido”, manifestó con preocupación.

Darcourt cuestionó duramente la manera en que se están normalizando los actos agresivos por parte de barristas en el entorno deportivo peruano, advirtiendo que este tipo de comportamientos pueden tener consecuencias graves si no se actúa con firmeza. “Un mal golpe, un mal empujón… ha podido pasar cualquier otra cosa. Esto se salió completamente de control”, expresó.