HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Daniela Darcourt cuenta cómo estuvo Luis Advíncula tras agresión de hinchas de Alianza Lima: "Ha estado bastante tocado"

La cantante Daniela Darcourt, confesa hincha de Alianza Lima, lamentó la violencia protagonizada por barristas que agredieron a Luis Advíncula y Paolo Guerrero. “Ha podido pasar cualquier cosa”, afirmó Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt sale en defensa de Luis Advíncula. Foto: Composición LR/Captura/'X'/América TV
Daniela Darcourt sale en defensa de Luis Advíncula. Foto: Composición LR/Captura/'X'/América TV

La reconocida artista de salsa Daniela Darcourt expresó su profundo malestar tras los hechos violentos ocurridos recientemente en las instalaciones de Alianza Lima, donde un grupo de barristas ingresó de manera violenta y agredió a varios jugadores del plantel blanquiazul. Entre los afectados estuvieron Luis Advíncula y Paolo Guerrero, dos figuras claves del club, que resultaron emocionalmente golpeadas por el ataque.

Durante una entrevista para el programa 'América espectáculos', Darcourt, quien mantiene una estrecha amistad con Advíncula y es hincha declarada del equipo de La Victoria, calificó el suceso como alarmante y condenó enérgicamente la violencia ejercida por los seudos hinchas. “Han ido a buscar a personas que no tenían absolutamente nada que ver”, señaló visiblemente afectada.

TE RECOMENDAMOS

EL VERDADERO PODER DE LAS RUNAS: SEÑALES Y ERRORES COMUNES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y CAMILLE

PUEDES VER: Daniela Darcourt sorprende con coqueteos con Waldir Felipa y le hace inesperada invitación: 'Te veo a la salida'

lr.pe

Daniela Darcourt asegura que Advíncula estuvo afectado tras agresión

Según explicó Daniela Darcourt, el caso tocó una fibra muy personal debido al vínculo familiar que la une con Luis Advíncula, a quien considera un hermano. La cantante sostuvo que el futbolista está anímicamente afectado tras lo sucedido. “Fuera de que Luis sea mi hermano y que yo lo respaldo con toda la fuerza de mi corazón, es parte de mi familia”, afirmó. “Sé que ha estado bastante tocado por esto”, agregó.

Asimismo, la intérprete reveló que Paolo Guerrero, actual capitán del equipo íntimo, también fue una de las víctimas del ataque dentro del club. Ambos deportistas habrían recibido amenazas y fueron enfrentados sin motivo directo por la molestia de los barristas, relacionada con el rendimiento del equipo en las últimas fechas. Darcourt aseguró tener conocimiento de primera mano sobre el impacto emocional que dejó el incidente. “Tanto Luis como Paolo han salido bastante perjudicados. Te lo digo de primera mano porque sé que mi hermano ha estado bastante tocado por esto”, declaró.

PUEDES VER: Waldir Felipa reaparece junto a Daniela Darcourt y sorprende con inesperado mensaje: 'Volvimos'

lr.pe

Condena cualquier tipo de agresión

La intérprete de 'Adiós amor' fue enfática al rechazar cualquier expresión de violencia en el fútbol, recordando que detrás de cada jugador hay seres humanos cuya integridad debe ser protegida. “Estamos hablando de personas, no solamente de los jugadores, sino también de hinchas, trabajadores del club, técnicos… Cualquiera pudo haber salido herido”, manifestó con preocupación.

Darcourt cuestionó duramente la manera en que se están normalizando los actos agresivos por parte de barristas en el entorno deportivo peruano, advirtiendo que este tipo de comportamientos pueden tener consecuencias graves si no se actúa con firmeza. “Un mal golpe, un mal empujón… ha podido pasar cualquier otra cosa. Esto se salió completamente de control”, expresó.

Notas relacionadas
Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

LEER MÁS
Daniela Darcourt sorprende con coqueteos con Waldir Felipa y le hace inesperada invitación: “Te veo a la salida”

Daniela Darcourt sorprende con coqueteos con Waldir Felipa y le hace inesperada invitación: “Te veo a la salida”

LEER MÁS
Susy Díaz, Daniela Darcourt y Los Toribianitos se unen para celebrar la Navidad en el Parque de la Exposición

Susy Díaz, Daniela Darcourt y Los Toribianitos se unen para celebrar la Navidad en el Parque de la Exposición

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
¡Se defiende! Trabajador de hotel asegura que retiró a padre de Tony Succar por tener problemas de ira: "Fue maleducado"

¡Se defiende! Trabajador de hotel asegura que retiró a padre de Tony Succar por tener problemas de ira: "Fue maleducado"

LEER MÁS
Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

España expulsa a embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta a decisión del régimen de Ortega

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Cantante de salsa Fabio Alejandro fue asesinado tras presentación en discoteca de San Martín de Porres

Espectáculos

Jackson Mora enfrenta denuncia por presunta estafa a deportistas y desvío de fondos mediante empresa fantasma

'Esto es guerra 2026' EN VIVO: qué guerreros regresan y quién es el nuevo conductor

Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

Absalón Vásquez en Ayacucho: rechazo de las víctimas y polémicas compañías

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025