Espectáculos

Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver

Monserrat puso varias condiciones para devolverle los documentos a Melcochita: que regresara a casa y desmintiera lo dicho a la prensa. Según Susan Villanueva, su padre no tiene shows programados, todo fue, en realidad, una excusa para escapar del Perú.

Es falso que Melcochita tenga shows programados en EE.UU. Foto: Composición LR
Es falso que Melcochita tenga shows programados en EE.UU. Foto: Composición LR | TikTok

Las declaraciones de Susan Villanueva, hija del reconocido humorista Melcochita, sorprendieron a todos y generaron un fuerte revuelo mediático. Según la heredera de Pablo Villanueva - nombre real del artista -, este habría fingido reconciliarse con Monserrat Seminario para recuperar sus documentos y emprender un viaje a los Estados Unidos con la finalidad de quedarse a vivir en el extranjero.

Según Susan, su padre ha decidido ponerle punto final a sus conflictos sentimentales y, por ello, elaboró un plan para ya no regresar al Perú. "Él está decidido a no volver. No quiere más violencia", señaló. Agregó que su padre tuvo que idear toda una estratagema debido a las condiciones que Montserrat le impuso para devolverle el pasaporte. 

PUEDES VER: Melcochita confirma que volvió con Monserrat Seminario pese a polémica por su dinero: 'He volteado la página'

lr.pe

El viaje de Melcochita fue planificado para alejarse de Montserrat 

Las afirmaciones de Susan Villanueva Melcochita contrastan con lo dicho por Monserrat Seminario, quien incluso transmitió por TikTok cómo acompañaba a su esposo al aeropuerto. "Él ha dicho que se va a ir a trabajar allá. Tiene shows. Bueno, no tiene show, pero él se está yendo porque se está separando" Al ser consultado sobre si Pablo Villanueva se estaba escapando, su respuesta fue contundente: Exactamente. 

Asimismo, respaldó el accionar de su padre, asegurando que no le quedó otra opción, ya que Monserrat Seminario lo amenazó con destruir sus papeles y solo accedió a entregárselos si él regresaba a casa y desmentía lo dicho a la prensa, cosa que finalmente hizo el humorista. "Ella lo estuvo amenazando con que iba a romper los documentos, que no lo iba a dejar salir. Es más, ella piensa que no lo vamos a ver", añadió, sumando así una nueva acusación contra la esposa de su padre, quien ha sido señalada de maltratar al cómico de 89 años.

PUEDES VER: Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: 'A empezar de cero'

lr.pe

Monserrat Seminario cree que el viaje de Melcochita fue por trabajo

En declaraciones para 'América hoy', Susana Villanueva reveló que Monserrat Seminario cree que Melcochita viajó a Estados Unidos impulsado únicamente por motivos laborales. "Ella lo ha mandado a Atlanta y está tranquila porque él se va a Atlanta y piensa que nos vamos a ir, pero yo ya lo estoy esperando en Atlanta para traerlo a New Yersey", explicó.

Como se recuerda, Monserrat realizó una transmisión en vivo por TikTok en la que compartió el momento de la despedida. En el video se observa a la esposa de Melcochita sonriente y emocionada por la partida del cómico, quien, por el contrario, se mostró serio. "Me voy al aeropuerto a dejar a mi marido. Ahí está, ahí está mi queridísimo esposo", expresó con entusiasmo. 

