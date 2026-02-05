Un momento ocurrido durante la emisión del podcast ‘Sin más que decir’ del canal +QTV de María Pía Copello generó controversia en redes sociales luego de que se evidenciara un tenso intercambio. La situación involucró a la cantante Daniela Darcourt y a un nuevo integrante del equipo técnico del canal de streaming, lo que provocó diversas reacciones.

Daniela Darcourt reprendió a nuevo personal de +QTV en vivo

La incomodidad se originó cuando la cantante Daniela Darcourt llamó la atención a un joven trabajador conocido como 'Rofotoito', extrabajador de La Roro Network, por utilizar un filtro similar al que empleaba en su anterior lugar de trabajo. En tono severo, la artista expresó su molestia al considerar que dicha elección visual generaba comparaciones innecesarias.

"Por tu culpa, por tu culpa, a mí me están comparando con una gran amiga. Sé distinto, original. Te invito a que me busques otro filtro, hermano. Te regreso y de ahí ya no sales. No te metas conmigo", se le escucha decir durante la transmisión.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, ya que muchos usuarios consideraron que el llamado de atención fue desproporcionado para realizarse en público.

Conductores de La Roro Network mostraron su apoyo a extrabajador

Tras lo ocurrido, integrantes de La Roro Network salieron en defensa de su excompañero y cuestionaron la forma en que se manejó la situación. Durante el podcast 'Nadie se salva', Jhovan Tomasecich señaló que, si bien conoce el lado afectuoso de la cantante, en esta ocasión el comentario no fue el adecuado.

"Creo que en esta oportunidad un poco entrar a la onda del show se sintió un poco humillante. Hay que proteger al talento local. Yo sé que suena a chiste, ¿ya? Pero debe ser más feo y doloroso que entras a una chamba y la gente te diga, 'Oye, hazlo bien porque si no, te regreso'. Hay formas de hacerlo", resaltó.