HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Keiko reaparece y sigue el festín de la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

María Becerra prueba carapulcra en restaurante peruano de Pueblo Libre y queda fascinada: "No puede ser, todo es rico"

Cantante María Becerra reveló que es fanática del ceviche y el lomo saltado, generando reacciones positivas entre sus fans peruanos.

María Becerra comparte su experiencia culinaria en TikTok.
María Becerra comparte su experiencia culinaria en TikTok. | Foto: composición LR/TikTok

La cantante María Becerra está en el Perú y no dudó en disfrutar de la gastronomía peruana, muy popular en el mundo. El último fin de semana, la artista arribó a la ciudad de Lima para ser una de las figuras internacionales en el concierto del 33.º aniversario de Corazón Serrano en el estadio San Marcos. A través de un video en TikTok, se animó a compartir su experiencia al probar la carapulcra en un restaurante de Pueblo Libre.

Cientos de usuarios en redes sociales celebraron los elogios de la cantante, quien confesó que es fanática del ceviche, la salsa huancaína y el lomo saltado. "La comida argentina y la peruana están ahí, mano a mano", resaltó. Hasta el momento, el clip viral en la plataforma china tiene más de 1 millón de visualizaciones.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Aniversario de Corazón Serrano: revive los mejores momentos junto a María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

lr.pe

Cantante argentina María Becerra queda sorprendida al probar carapulcra

De acuerdo al clip de TikTok, María Becerra se llevó una sorpresa al notar el gigantesco platillo que recibió, y bromeó diciendo que sería suficiente para todo su equipo.

PUEDES VER: ¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en plena 'juerga'

lr.pe

"No puede ser, todo es rico", comentó mientras degustaba el guiso, mostrando su entusiasmo y admiración por la preparación. La carapulcra combina papa seca y carne en un guiso que refleja la riqueza de la gastronomía peruana.

María Becerra resaltó el sabor de la chicha morada

Asimismo, la cantante María Becerra probó la clásica chicha morada y quedó encantada con su sabor. Comentó que siempre le gusta degustar las bebidas tradicionales de cada país que visita y suele compartir su experiencia. "Es como un chupetín hecho jugo", indicó. Como era de esperarse, los fans peruanos reaccionaron positivamente a la visita de María Becerra, comentando en redes su entusiasmo por verla disfrutar de la gastronomía local.

De otro lado, María Becerra grabó contenido para redes sociales junto a los tiktokers Valentino, Valeria Saavedra, Josi y Melissa Paredes. Se conoció que este lunes 9 de febrero estará en una entrevista en el podcast 'La Manada'.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón se une al live de su exnovio Youna para apoyarlo en su rifa prosalud: “Dejamos de pelear por fin”

Samahara Lobatón se une al live de su exnovio Youna para apoyarlo en su rifa prosalud: “Dejamos de pelear por fin”

LEER MÁS
Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

LEER MÁS
Flavia Laos encara a tiktoker Milenka por 'desorganización' en lanzamiento de su canción: "Arregla tu equipo"

Flavia Laos encara a tiktoker Milenka por 'desorganización' en lanzamiento de su canción: "Arregla tu equipo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en plena 'juerga'

¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en plena 'juerga'

LEER MÁS
Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Becerra prueba carapulcra en restaurante peruano de Pueblo Libre y queda fascinada: "No puede ser, todo es rico"

Hasta 32 grados y más radiación ultravioleta en Lima Metropolitana: conoce el pronóstico de Senamhi para hoy, 9 de febrero

Zhihua Yang: ¿cuántos millones facturó en obras de construcción el amigo de José Jerí?

Espectáculos

Protagonista de ‘La reina del flow’, Carolina Ramírez, anuncia su primer embarazo a los 42 años: “Los tiempos son perfectos”

Magaly TV: La Firme' EN VIVO HOY: a qué hora inicia y cómo ver el regreso de Magaly a la televisión peruana en ATV este 2026

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Zhihua Yang: ¿cuántos millones facturó en obras de construcción el amigo de José Jerí?

Rosangella Barbarán habría infringido la neutralidad electoral, advierte informe de fiscalización del JEE

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025