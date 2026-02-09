María Becerra prueba carapulcra en restaurante peruano de Pueblo Libre y queda fascinada: "No puede ser, todo es rico"

La cantante María Becerra está en el Perú y no dudó en disfrutar de la gastronomía peruana, muy popular en el mundo. El último fin de semana, la artista arribó a la ciudad de Lima para ser una de las figuras internacionales en el concierto del 33.º aniversario de Corazón Serrano en el estadio San Marcos. A través de un video en TikTok, se animó a compartir su experiencia al probar la carapulcra en un restaurante de Pueblo Libre.

Cientos de usuarios en redes sociales celebraron los elogios de la cantante, quien confesó que es fanática del ceviche, la salsa huancaína y el lomo saltado. "La comida argentina y la peruana están ahí, mano a mano", resaltó. Hasta el momento, el clip viral en la plataforma china tiene más de 1 millón de visualizaciones.

TE RECOMENDAMOS ¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Cantante argentina María Becerra queda sorprendida al probar carapulcra

De acuerdo al clip de TikTok, María Becerra se llevó una sorpresa al notar el gigantesco platillo que recibió, y bromeó diciendo que sería suficiente para todo su equipo.

"No puede ser, todo es rico", comentó mientras degustaba el guiso, mostrando su entusiasmo y admiración por la preparación. La carapulcra combina papa seca y carne en un guiso que refleja la riqueza de la gastronomía peruana.

María Becerra resaltó el sabor de la chicha morada

Asimismo, la cantante María Becerra probó la clásica chicha morada y quedó encantada con su sabor. Comentó que siempre le gusta degustar las bebidas tradicionales de cada país que visita y suele compartir su experiencia. "Es como un chupetín hecho jugo", indicó. Como era de esperarse, los fans peruanos reaccionaron positivamente a la visita de María Becerra, comentando en redes su entusiasmo por verla disfrutar de la gastronomía local.

De otro lado, María Becerra grabó contenido para redes sociales junto a los tiktokers Valentino, Valeria Saavedra, Josi y Melissa Paredes. Se conoció que este lunes 9 de febrero estará en una entrevista en el podcast 'La Manada'.