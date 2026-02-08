Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Los invitados reaccionaron con molestia y se enfrentaron a las personas que arrojaban agua, ya que no formaban parte de las celebraciones. | Foto: composición LR/ TikTok

El matrimonio de una pareja, celebrada en plena temporada de carnavales, no terminó como lo esperaban. Al salir de la iglesia en la ciudad de Tarma, los asistentes fueron sorprendidos con baldes de agua. El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

¿Qué sucedió? Unos recién casados salían muy sonrientes del templo, ya que habían cumplido uno de sus grandes sueños: estar unidos con la bendición de Dios. Todo marchaba bien hasta que llegó el momento de retirarse del recinto religioso.

Los familiares e invitados lucían sus mejores trajes para acompañar a los esposos en su día especial. En los exteriores de la sede parroquial, un gran número de personas que jugaban a los populares carnavales los esperaba. Al notar que salían, los bombardearon con globos y recipientes llenos de agua.

Un globo y un balde tras otro fueron lanzados contra los invitados. Según comentarios de los usuarios, los novios tuvieron que ingresar corriendo y refugiarse en la casa de oración para evitar que los empaparan con el agua y pintura que tenían en las manos.

Las imágenes generaron un gran número de mensajes de los cibernautas, entre los que expresaban su molestia ante la falta de respeto contra personas que no participaban del casamiento.

“¿A quién se le ocurre hacer su boda en carnavales?”, “No es gracioso, deben saber respetar un evento especial”, “Que mal. Es una falta de respeto. La familia está en un momento especial. Nadie sabe toda la preparación que conlleva estar ahí, desde el vestido, maquillaje, peinado”, fueron solo algunos comentarios en la popular plataforma china.

Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

De acuerdo con la información de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), los Carnavales 2026 se celebrarán en Cajamarca, Puno, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Áncash, Junín, Ucayali, Loreto, San Martín, Ica y Tumbes, entre otros.

Dentro del calendario destacan celebraciones ampliamente reconocidas como:

El Carnaval de Cajamarca (14 al 18 de febrero).

El Carnaval de Juliaca en Puno (14 al 16 de febrero; y actividades hasta el 28).

El Carnaval Ayacuchano (14 al 18 de febrero).

El Carnaval Huaracino en Áncash (30 de enero al 18 de febrero).

El Carnaval Amazónico de Loreto (9 de febrero al 1 de marzo).

Asimismo, figuran encuentros culturales como el Carnaval Originario del Perú – Pukllay, en Apurímac (12 al 14 de marzo), además de festividades regionales en Ucayali (12 de febrero al 8 de marzo) y San Martín (Carnaval de Rioja: 17 al 26 de febrero), que concentran actividades durante febrero.