HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Los recién casados, felices por su unión, tuvieron que correr hacia la parroquia para refugiarse y evitar terminar empapados como sus familiares.

Los invitados reaccionaron con molestia y se enfrentaron a las personas que arrojaban agua, ya que no formaban parte de las celebraciones.
Los invitados reaccionaron con molestia y se enfrentaron a las personas que arrojaban agua, ya que no formaban parte de las celebraciones. | Foto: composición LR/ TikTok

El matrimonio de una pareja, celebrada en plena temporada de carnavales, no terminó como lo esperaban. Al salir de la iglesia en la ciudad de Tarma, los asistentes fueron sorprendidos con baldes de agua. El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

¿Qué sucedió? Unos recién casados salían muy sonrientes del templo, ya que habían cumplido uno de sus grandes sueños: estar unidos con la bendición de Dios. Todo marchaba bien hasta que llegó el momento de retirarse del recinto religioso.

PUEDES VER: Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

lr.pe

Los familiares e invitados lucían sus mejores trajes para acompañar a los esposos en su día especial. En los exteriores de la sede parroquial, un gran número de personas que jugaban a los populares carnavales los esperaba. Al notar que salían, los bombardearon con globos y recipientes llenos de agua.

Un globo y un balde tras otro fueron lanzados contra los invitados. Según comentarios de los usuarios, los novios tuvieron que ingresar corriendo y refugiarse en la casa de oración para evitar que los empaparan con el agua y pintura que tenían en las manos.

PUEDES VER: Policía obliga a jóvenes a bañarse tras lanzar agua desde una mototaxi en Lambayeque

lr.pe

Las imágenes generaron un gran número de mensajes de los cibernautas, entre los que expresaban su molestia ante la falta de respeto contra personas que no participaban del casamiento.

“¿A quién se le ocurre hacer su boda en carnavales?”, “No es gracioso, deben saber respetar un evento especial”, “Que mal. Es una falta de respeto. La familia está en un momento especial. Nadie sabe toda la preparación que conlleva estar ahí, desde el vestido, maquillaje, peinado”, fueron solo algunos comentarios en la popular plataforma china.

Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

De acuerdo con la información de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), los Carnavales 2026 se celebrarán en Cajamarca, Puno, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Áncash, Junín, Ucayali, Loreto, San Martín, Ica y Tumbes, entre otros.

Dentro del calendario destacan celebraciones ampliamente reconocidas como:

  • El Carnaval de Cajamarca (14 al 18 de febrero).
  • El Carnaval de Juliaca en Puno (14 al 16 de febrero; y actividades hasta el 28).
  • El Carnaval Ayacuchano (14 al 18 de febrero).
  • El Carnaval Huaracino en Áncash (30 de enero al 18 de febrero).
  • El Carnaval Amazónico de Loreto (9 de febrero al 1 de marzo).

Asimismo, figuran encuentros culturales como el Carnaval Originario del Perú – Pukllay, en Apurímac (12 al 14 de marzo), además de festividades regionales en Ucayali (12 de febrero al 8 de marzo) y San Martín (Carnaval de Rioja: 17 al 26 de febrero), que concentran actividades durante febrero.

Notas relacionadas
Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

LEER MÁS
Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

LEER MÁS
Policía obliga a jóvenes a bañarse tras lanzar agua desde una mototaxi en Lambayeque

Policía obliga a jóvenes a bañarse tras lanzar agua desde una mototaxi en Lambayeque

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer pregunta a robot en un museo de Dubái sobre el país con el mejor ceviche y su respuesta la deja sin palabras: “De Perú”

Mujer pregunta a robot en un museo de Dubái sobre el país con el mejor ceviche y su respuesta la deja sin palabras: “De Perú”

LEER MÁS
Joven creyó que perritos jugaban afuera de su casa, pero en realidad eran dos zorros bebé [FOTOS]

Joven creyó que perritos jugaban afuera de su casa, pero en realidad eran dos zorros bebé [FOTOS]

LEER MÁS
Joven que hizo comentarios racistas en streaming de Sideral sobre pasajeros del Metropolitano se burla del Ministerio de Cultura: “Son puras teclas”

Joven que hizo comentarios racistas en streaming de Sideral sobre pasajeros del Metropolitano se burla del Ministerio de Cultura: “Son puras teclas”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía L1 Max] Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY por la Liga 1 2026: ¡gol de Bordacahar!

Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

Perú se expone a un arbitraje desfavorable en tribunales internacionales tras romper acuerdo con Francia

Tendencias

Mujer pregunta a robot en un museo de Dubái sobre el país con el mejor ceviche y su respuesta la deja sin palabras: “De Perú”

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Candidato presidencial en Colombia recibe descarga eléctrica mientras intentaba tomarse un selfie

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí pasó la semana encerrado en Palacio y sostenido por congresistas fujimoristas que buscan reelección

José Jerí: Congreso alcanza 62 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025